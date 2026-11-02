Il Belgio cede un cacciamine alla Bulgaria: il “Briz” sarà destinato al Mar Nero

Il Belgio ha ceduto la prima di quattro navi da guerra alla Marina bulgara. Ad aprire la rotta del memorandum d’intesa trilaterale, del quale fanno parte anche i Paesi Bassi, è stato il cacciamine Belgian Navy Ship “Bellis”. D’ora in avanti si chiamerà “Briz” e avrà il pennant number M916.

La cerimonia si è svolta il 30 ottobre a Zeebrugge e ha riunito i rappresentanti dei tre Paesi. L’atto di cessione è stato firmato dal direttore nazionale degli armamenti del Belgio, il tenente generale Bernard Phaleg, e dal contrammiraglio bulgaro Kiril Mihaylov. Una volta terminate le procedure preliminari, l’unità raggiungerà la base navale di Burgas. A rappresentare la Bulgaria durante la traversata sarà il capitano di Primo grado Yordan Yordanov.

Questa nuova acquisizione, spiegano dal ministero della Difesa di Sofia, “rafforza le capacità delle Forze navali”. Non un dettaglio alla luce delle tensioni che interessano il Mar Nero e delle crescenti esigenze di sicurezza della regione. “In un contesto di sicurezza in cui le rotte di navigazione libere, le infrastrutture marittime e i flussi commerciali internazionali sono sottoposti a pressioni sempre maggiori, la bonifica delle mine rimane essenziale” ha aggiunto il governo di Bruxelles. “Con il trasferimento della nave alla Bulgaria, una capacità collaudata rimane operativamente attiva all’interno della Nato – ha dichiarato il tenente generale Phaleg, direttore generale delle Risorse Materiali e Direttore Nazionale degli Armamenti -. In questo modo rafforziamo un alleato, sosteniamo la sicurezza nella regione del Mar Nero e facciamo in modo che gli investimenti e l’expertise accumulati nel corso dei decenni continuino a dimostrare il loro valore”.

La cessione del “Bellis” si inserisce nel quadro dell’intesa che prevede il trasferimento alla Bulgaria di sette cacciamine appartenuti alle Marine belga e olandese, ma anche nel processo di progressiva dismissione della flotta Tripartite. Belgio e Paesi Bassi stanno infatti sostituendo queste unità con navi di nuova generazione dotate di sistemi avanzati non equipaggiati e sensori. “Questo non significa che i cacciamine abbiano perso il loro valore – spiegano ancora dal ministero della Difesa di Bruxelles -. Ora avranno una seconda vita operativa nei ranghi della Marina bulgara”.

La cooperazione tra i Paesi proseguirà anche dopo il passaggio di consegne. Sofia si farà carico finanziariamente della manutenzione, della messa in servizio e dell’impiego operativo delle navi. Il Belgio la supporterà con know-how ed expertise industriale. È previsto inoltre un contributo bulgaro per l’istruzione e l’addestramento degli equipaggi ucraini che operano con navi della stessa classe. In questo modo, “l’iniziativa contribuisce alla sicurezza nel Mar Nero e alla sicurezza marittima nella regione più ampia”, concludono da Bruxelles.