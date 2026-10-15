Marina Militare e Marine Nationale, incontro a Napoli: sul tavolo Fremm e rifornitrici

Italia e Francia si sono incontrate a Napoli. Non per una manifestazione sportiva e né per motivi politici, ma per discutere dell’avanzamento della cooperazione militare dei programmi che vedono coinvolte sia la Marina Militare sia la Marine Nationale.

L’incontro rientra nel quadro dei periodici momenti di confronto tra le due Forze armate, ma ha fornito l’occasione per fare il punto sulle attività congiunte e prospettive i sviluppo. In particolare, le due delegazioni – guidate dal Comandante Logistico della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, e dalla Directrice Centrale du Service de Soutien de la Flotte, l’ingénieure Générale Hors Classe de l’Armement Cécile Sellier – si sono soffermate sulle Fregate Europee MultiMissione (Fremm) e sulle unità delle classi Orizzonte e LSS, per le quali “si punta a finalizzare i relativi accordi di supporto logistico in occasione del prossimo Steering Committee del 2027” spiegano da Roma.

Nel corso dei lavori sono stati analizzati i progetti, le attività in corso e le prospettive di sviluppo delle collaborazioni. “Grazie al confronto – osserva in una nota la Marina Militare stessa -, è stato confermato il valore del dialogo bilaterale quale strumento essenziale per consolidare l’interoperabilità tra le due Marine, promuovere la condivisione di esperienze e competenze, e individuare soluzioni comuni nel settore del supporto logistico delle flotte”.

Il prossimo bilaterale è in programma tra più di un anno, a novembre 2027. Dall’ombra del Vesuvio si passerà sotto a quella della Tour Eiffel di Parigi. La cooperazione tra Italia e Francia “è solida”, si legge ancora. E c’è la “volontà condivisa di proseguire il percorso di collaborazione attraverso un confronto periodico finalizzato ad accompagnare l’evoluzione dei programmi comuni, affrontare le rispettive esigenze e valorizzare nuove opportunità di cooperazione”.