Royal Navy, accordo per tre cacciamine senza equipaggio: la prima sarà pronta nel 2031

Il segretario alla Difesa, Wes Streeting: "Così teniamo al sicuro i nostri marinai e proteggiamo le coste"

Wes Streeting all'Atlantic Future Forum
Wes Streeting all'Atlantic Future Forum

Ultimo aggiornamento 14 novembre 2026 - 14:59

Il Regno Unito acquisterà tre nuove navi cacciamine senza equipaggio. L’annuncio è arrivato a poche ora dalla presentazione del “Defence Investment Plan”, che prevede un investimento di 90 milioni di sterline, all’incirca 107 milioni di euro.

La Royal Navy presenta la prima squadriglia senza equipaggio

Le unità arriveranno dalla Norvegia. Il segretario alla Difesa Wes Streeting e il suo omologo norvegese, Tore O. Sandvik, hanno confermato l’impegno condiviso delle due nazioni nell’affrontare le minacce alla sicurezza. I tre cacciamine rappresentano infatti un passo fondamentale nella costruzione di una marina ibrida. Saranno centrali per la modernizzazione della Royal Navy e delle sue capacità, tenendo i militari più lontani dal pericoloso e supportando le capacità di guerra antisommergibile sul fianco settentrionale della Nato.

“Questo accordo rafforza la capacità di proteggere la libertà di navigazione, che è fondamentale per sicurezza ed economia – spiega Streeting -. Utilizzando il più grande aumento della spesa per la difesa dai tempi della Guerra Fredda per mettere la tecnologia moderna più recente nelle mani dei nostri marinai, contribuiamo a mantenerli al sicuro e garantiamo che dispongano degli strumenti per proteggere le nostre coste”.

Il Regno Unito riceverà la prima di tre navi di supporto offshore (Offshore Support Vessels) nel 2031, con l’opzione di acquistarne altre tre. Non solo. Grazie all’intesa, Londra entrerà a far parte del principale programma navale della Norvegia: il P1118. “L’acquisizione da parte del Regno Unito di navi standardizzate norvegesi rafforzerà ulteriormente la nostra partnership strategica, radicata nell’accordo di Lunna House – aggiunge Sandvik -. L’utilizzo di piattaforme simili migliorerà la cooperazione tra marine e rafforzerà ulteriormente la capacità di operare in perfetta sintonia, contribuendo a proteggere l’Alleanza Atlantica”.

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