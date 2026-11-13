Passaggio di consegne all’Arsenale di Taranto: il comando passa a Guadalupi

Lascia dopo 16 mesi l'ammiraglio Battaglia, che ha voluto salutare così i militari: "Siate intraprendenti e coraggiosi"

Un momento della cerimonia in uno scatto della Marina Militare
Un momento della cerimonia in uno scatto della Marina Militare

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 10:18

“Siate proattivi, intraprendenti e coraggiosi”. Con queste parole l’ammiraglio ispettore Alessandro Battaglia ha lasciato il comando dell’Arsenale di Taranto dopo 16 mesi. Il testimone è stato raccolto dal contrammiraglio Domenico Guadalupi, che durante la cerimonia di avvicendamento si è detto pronto a “proseguire, consolidare e sviluppare il percorso, nella convinzione che la continuità d’azione costituisca un valore imprescindibile per ogni organizzazione”.

Il cambio al vertice della base navale pugliese si è tenuto lunedì 9 novembre nel piazzale antistante il bacino Ferrari. “L’incarico di direttore di uno stabilimento di lavoro è – tra tutti – quello più impegnativo ma anche il più appagante per un ufficiale tecnico, che richiede totale dedizione, ma che consente di dimostrare la caratura della propria preparazione e della solidità del proprio carattere – ha dichiarato nell’occasione il comandante logistico della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro -. Abbiamo il dovere di custodire l’Arsenale, rafforzarne le capacità e consegnarlo alle generazioni future più efficiente, più moderno e più capace di rispondere alle esigenze della Marina e del Paese”.

Prima di lasciare il comando, l’ammiraglio Battaglia si è rivolto ai militari per un ultimo saluto: “Con me avete fatto tanto ma vi chiedo di fare di più, dovete andare oltre. Non aspettare che qualcuno subentri a voi. Agite cercando le soluzioni e non i problemi. Dedicatevi al massimo. Se trovate un problema, aggreditelo, non vi fermatevi. Solo così l’Arsenale tornerà al suo antico splendore“. Poi per Taranto si è aperto un nuovo capitolo. Quello del contrammiraglio Guadalupi.

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