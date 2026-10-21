Cantieri navali, la Turchia cresce ancora in Europa

Il gruppo turco Kuzey Star ha acquisito lo storico cantiere navale Scoglio Olivi (Uljanik) di Pola. L’operazione è stata siglata con il governo croato la scorsa settimana, e porta all’acquisto del 97,1% della società di gestione Uljanik Brodogradnja 1856 per un valore di poco più di 12 milioni di euro.

Il gruppo turco era l’unico soggetto rimasto in gara. Uljanik oggi impiega 230 persone e presenta un disavanzo di quasi 20 milioni di euro. Il cantiere aveva dichiarato bancarotta nel 2019, e da allora sono seguite quattro aste per la sua vendita. L’operazione mette in sicurezza la principale industria navalmeccanica della Croazia dopo la privatizzazione per 6,6 milioni di euro dei cantieri 3 Maggio di Fiume all’inizio di quest’anno, ceduti al gruppo sloveno Iskra.

Ma soprattutto consente a un’altra vivacissima industria cantieristica navale mediterranea, quella turca, di posizionare una nuova pedina in Europa. Quella di Uljianik è infatti la seconda, ma sin qui più grande, acquisizione operata da un gruppo turco nel Vecchio Continente, dopo che tre anni fa la Tersan, tra i maggiori costruttori navali del Paese, ha comprato il cantiere Havyard Leirvik in Norvegia per 2,4 milioni di euro.

Già operatore di primo piano nel settore militare, offshore, nella costruzione dei rimorchiatori, dei grandi yacht e delle demolizioni, con l’operazione Uljianik la Turchia acquisisce un cantiere potenzialmente in pista per la costruzione delle due nuove corvette militari multiruolo (e relativo programma di supporto) per la Marina croata, per effetto degli accordi siglati all’inizio di marzo tra la stessa azienda di Pola e il gruppo spagnolo Navantia.

La commessa vale tra 660 e 1,6 miliardi di euro. Zagabria non ha ancora definito le tempistiche della gara, ma l’obiettivo è avere in consegna la prima unità entro la fine del decennio. Si tratta delle stesse unità per cui Fincantieri ha siglato due Memorandum con Iskra e con il cantiere Brodogtrogir di Traù.