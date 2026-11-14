Stati Uniti, maxi-contratto da 138 milioni a BAE Systems per i sottomarini classe Virginia

La U.S. Navy ha assegnato una commessa da 138 milioni di euro a BAE Systems. Il cuore del contratto sarà la produzione dei propulsori destinati al programma dei sottomarini di classe Virginia.

Il gruppo sta rispettando il cronoprogramma. Ogni anno produce per la Marina statunitense due set di propulsori, oltre a fornire i principali gruppi propulsivi per ogni sottomarino della classe realizzato finora. A spiegare le direttrici della produzione è stato Jason Casciotti, vicepresidente di BAE Systems: “Forniamo componenti essenziali per il dominio subacqueo degli Stati Uniti. I nostri impianti su larga scala e la nostra forza lavoro altamente qualificata sono concentrati sul rafforzamento della flotta sottomarina. Sfruttando una comprovata esperienza di eccellenza per questi componenti critici, garantiamo alla Marina un partner affidabile per la produzione di propulsori”.

Il contratto copre la produzione di gruppi propulsivi, servizi di ingegneria, parti di ricambio e relativi servizi di supporto, per un periodo che si estende fino a settembre 2032. Attraverso autofinanziamenti proattivi e capacità avanzate di produzione e ingegneria a Louisville (Kentucky), Jacksonville (Florida) e Minneapolis (Minnesota), BAE Systems sta sviluppando le strutture critiche e il supporto indispensabili per soddisfare il ritmo di produzione di sottomarini “1+2” della Marina americana. La classe Virginia, ricordiamo, si basano su un sistema di propulsione nucleare integrato e silenzioso.