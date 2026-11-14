Stati Uniti, maxi-contratto da 138 milioni a BAE Systems per i sottomarini classe Virginia

Il vicepresidente Casciotti: "Forniamo componenti essenziali per il dominio subacqueo di Washington"

Un sottomarino della classe Virginia in una foto della US Navy
Un sottomarino della classe Virginia in una foto della US Navy

Ultimo aggiornamento 14 novembre 2026 - 15:32

La U.S. Navy ha assegnato una commessa da 138 milioni di euro a BAE Systems. Il cuore del contratto sarà la produzione dei propulsori destinati al programma dei sottomarini di classe Virginia.

Il gruppo sta rispettando il cronoprogramma. Ogni anno produce per la Marina statunitense due set di propulsori, oltre a fornire i principali gruppi propulsivi per ogni sottomarino della classe realizzato finora. A spiegare le direttrici della produzione è stato Jason Casciotti, vicepresidente di BAE Systems: “Forniamo componenti essenziali per il dominio subacqueo degli Stati Uniti. I nostri impianti su larga scala e la nostra forza lavoro altamente qualificata sono concentrati sul rafforzamento della flotta sottomarina. Sfruttando una comprovata esperienza di eccellenza per questi componenti critici, garantiamo alla Marina un partner affidabile per la produzione di propulsori”.

Il contratto copre la produzione di gruppi propulsivi, servizi di ingegneria, parti di ricambio e relativi servizi di supporto, per un periodo che si estende fino a settembre 2032. Attraverso autofinanziamenti proattivi e capacità avanzate di produzione e ingegneria a Louisville (Kentucky), Jacksonville (Florida) e Minneapolis (Minnesota), BAE Systems sta sviluppando le strutture critiche e il supporto indispensabili per soddisfare il ritmo di produzione di sottomarini “1+2” della Marina americana. La classe Virginia, ricordiamo, si basano su un sistema di propulsione nucleare integrato e silenzioso.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Wes Streeting all'Atlantic Future Forum
La Redazione
|
Flotte militari
Royal Navy, accordo per tre cacciamine senza equipaggio: la prima sarà pronta nel 2031
Daniele Izzo
|
Flotte militari
Il Vespucci torna alla Spezia: tre giorni per visitare la nave scuola della Marina Militare
La portaerei Cavour ormeggiata a Genova
La Redazione
|
Flotte militari
La sfida della quinta generazione: la Marina prepara il futuro con F-35B e due unità
Un momento della cerimonia in uno scatto della Marina Militare
La Redazione
|
Flotte militari
Passaggio di consegne all'Arsenale di Taranto: il comando passa a Guadalupi
La Redazione
|
Flotte militari
La Spagna accelera sulla difesa: oltre due miliardi per modernizzare i sottomarini militari
Un momento della cerimonia di consegna di nave Amini
La Redazione
|
Flotte militari
La Marina indiana accoglie nella flotta la nave antisommergibile "Amini"
Francesco Ferrari
|
Flotte militari,Scenari economici
Midterm Usa: l’ondata democratica rischia di affondare le corazzate di Trump
La squadriglia in acqua in uno scatto della Royal Navy
La Redazione
|
Flotte militari
La Royal Navy presenta la prima squadriglia senza equipaggio
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.