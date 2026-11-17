«La prossima portaerei non potrà che essere a propulsione nucleare». L’ammiraglio Enrico Credendino, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare e oggi presidente di Orizzonte Sistemi Navali (joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo) non ha dubbi. «Bisogna anticipare quanto la tecnologia ha da offrire».

A margine dell’incontro “Rethinking the Ocean: The Blue Economy at a Turning Point”, organizzato in occasione del Best, Credendino ha scattato una fotografia della flotta italiana. «Fincantieri fa le navi migliori al mondo, sia dal punto di vista delle performance, sia dell’efficacia, sia dell’affidabilità», ha dichiarato prima di salire sul palco.

E anche durante il panel gli spunti non sono mancati. Ha sostenuto che le tecnologie civili e militari si stanno sempre più sovrapponendo e che l’Europa non può fare affidamento su singoli paesi che agiscono da soli. L’Unione infatti ha «promosso una politica estera e di difesa europea comune e una maggiore cooperazione sui sistemi d’arma condivisi», mantenendo però «importanti tecnologie nazionali». L’ammiraglio ha sottolineato anche che gli approvvigionamenti e l’innovazione richiedono una collaborazione più stretta tra pubblico e privato, citando come esempio gli acquisti di droni sul mercato e una partnership per la cybersicurezza che, sempre a suo dire, ha permesso alla Marina Italiana di sviluppare capacità difensive in soli due anni.