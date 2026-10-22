Fincantieri, Folgiero: “Ci aspettiamo ordine dagli Usa per nuove navi militari”

Il ceo del gruppo navalmeccanico: "Abbiamo già comprato i materiali critici per le nuove Landing Ships"

Pierroberto Folgiero

Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 16:03

Dal governo degli Stati Uniti “noi abbiamo ricevuto già un ordine preliminare per comprare materiali critici di una nuova classe di navi che si chiamano Lsm, sono Landing Ships, e ci aspettiamo a breve la trasformazione di questo ordine di acquisto di materiali critici in un ordine per la costruzione delle navi“. Il numero “lo sta valutando l’amministrazione, saranno diverse”. Lo ha detto l’ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine dell’Annual General Meeting del Fondo italiano d’investimento a Roma.

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