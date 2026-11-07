Il Mediterraneo conteso: perché gli Stati Uniti non possono voltarsi dall’altra parte

Il Mediterraneo non vive una crisi aperta, ma è sempre più affollato e fragile. Lo sostiene un rapporto del Middle East Institute (Mei), firmato dalle senior fellow Intissar Fakir e Iulia Joja e uscito a novembre. Secondo le autrici, gli Stati Uniti commettono un errore di valutazione: mantengono una presenza militare formale, con la Sesta Flotta a Napoli e sei cacciatorpediniere a Rota, in Spagna, ma spostano attenzione e risorse altrove. Ne esce una presenza a intermittenza, che scarica sugli alleati europei un peso crescente e lascia spazio ai rivali.

Il quadro tracciato è netto. Porti, terminal energetici e cavi sottomarini sono sempre più esposti a sabotaggi e minacce ibride. La libertà di navigazione risente dei conflitti nel Mar Nero e nel Mar Rosso, delle interruzioni nei punti di strozzatura e del moltiplicarsi delle flotte ombra russe e iraniane, le petroliere che operano fuori dalle regole internazionali per aggirare le sanzioni. Nel Mediterraneo orientale le dispute energetiche alimentano tensioni tra attori regionali, alleati di Washington compresi. A tutto questo si aggiungono la criminalità organizzata e i flussi migratori irregolari, che pesano sui bilanci e sulla stabilità politica dei Paesi della sponda nord.

Russia, Cina e Iran hanno ampliato il loro raggio d’azione. Mosca ha trasformato i porti della Libia orientale e le reti logistiche locali in basi d’appoggio per le operazioni nel Sahel, spesso violando gli embarghi. Pechino organizza esercitazioni navali congiunte e punta ad acquisire accessi portuali chiave. Teheran e i suoi affiliati si muovono attraverso circuiti marittimi opachi. Il rapporto precisa che tra il disimpegno americano e l’attivismo dei rivali non c’è un nesso di causa-effetto diretto: le fragilità locali e i conflitti dell’area offrono comunque le loro opportunità. Ma una presenza americana a singhiozzo rischia di consolidare le posizioni avversarie e di far lievitare il costo di futuri interventi.

Gli europei hanno cominciato ad assumersi più responsabilità, con operazioni come Sea Guardian della Nato e Irini dell’Ue. Le risposte restano però frammentate tra piano militare, gestione dei migranti, intelligence finanziaria e protezione delle infrastrutture. Per il Mei il Mediterraneo non è una questione solo europea o nordafricana: vi passa il 20% del commercio marittimo mondiale, è un corridoio decisivo per l’energia ed è la via lungo cui Washington proietta la propria forza tra Europa, Medio Oriente e Africa.

Che cosa propongono le autrici

Il rapporto non chiede un ritorno all’egemonia navale del passato, ma un contributo «modesto ma costante», a sostegno e non al posto delle iniziative europee. Prima di tutto una soglia minima garantita di mezzi militari, tra sorveglianza, comando e controllo e unità navali, da dedicare al Mediterraneo senza dirottarli di continuo su altri teatri. Poi il passaggio dal monitoraggio saltuario a una sorveglianza permanente dei corridoi più a rischio, che combini navi, droni, tracciamento commerciale e coordinamento con i gestori delle infrastrutture. Le autrici suggeriscono inoltre di collegare intelligence finanziaria e controlli in mare per colpire le flotte ombra, possibilmente con meccanismi congiunti Usa-Ue. Sul fronte diplomatico chiedono un’azione mirata a evitare l’escalation delle dispute marittime, a cominciare da quella tra Grecia e Turchia, e l’aggiornamento dei canali di deconfliction nella Nato. Infine, più cooperazione con i partner nordafricani, a partire da esercitazioni come Phoenix Express.

La tesi di fondo è pragmatica. La storia insegna che il Mediterraneo costringe Washington a costosi riposizionamenti non appena la situazione precipita. Un presidio di base riduce il bisogno di interventi d’emergenza e aiuta gli alleati a gestire l’ordinaria amministrazione. Mentre gli americani concentrano gli sforzi su Indo-Pacifico, Medio Oriente e fronte orientale europeo, il Mei ricorda che ignorare questo mare non fa sparire i problemi: ne rinvia il conto, e lo fa crescere.

Per l’Italia e l’Europa meridionale la questione è cruciale. Roma ospita il comando della Sesta Flotta e ha interessi diretti su energia, migrazioni e stabilità della Libia. Un impegno americano più lineare e coordinato non toglierebbe responsabilità agli europei, ma renderebbe sostenibile il loro lavoro. Qui le grandi partite geopolitiche si intrecciano con le fragilità locali, e voltarsi dall’altra parte non è una strategia: è una scommessa.