La Marina americana registra il numero più alto di incidenti gravi di aviazione e navi in dieci anni

Nell’anno fiscale 2026 la Marina degli Stati Uniti ha registrato il maggior numero di incidenti di Classe A in aviazione e a bordo delle navi degli ultimi dieci anni. Secondo i dati diffusi dal Navy Safety Command, si sono verificati 16 incidenti aerei di Classe A e 11 incidenti “afloat” (a bordo di unità navali), i livelli più alti dal 2014.

Un incidente di Classe A è definito come un evento che causa danni per almeno 2,5 milioni di dollari, la distruzione di un aereo o di un’unità, oppure morti o invalidità permanente totale. Il totale combina eventi in mare e in volo, alcuni avvenuti durante le operazioni nel Medio Oriente legate alle tensioni con l’Iran iniziate a fine febbraio, altri in contesti di addestramento o di routine.

Tra i casi più noti c’è l’atterraggio di emergenza di un elicottero MH-60S Sea Hawk assegnato alla portaerei USS George H.W. Bush, avvenuto il 1° luglio nel Mar Arabico. Un membro dell’equipaggio è scomparso e successivamente dichiarato morto, mentre gli altri tre sono stati recuperati. L’incidente non è stato attribuito ad azioni ostili e resta sotto inchiesta.

A marzo, a bordo della portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo, è scoppiato un incendio non di combattimento nella lavanderia principale mentre la nave operava nel Mar Rosso. Tre marinai sono rimasti feriti, uno evacuato per cure mediche. Sono servite oltre 30 ore per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato gli alloggi di più di 600 membri dell’equipaggio, costringendo molti a dormire per terra. La Ford ha dovuto lasciare la zona operativa per diversi giorni di riparazioni a Spalato, in Croazia.

Il 28 settembre, al largo della Virginia, un aereo E/A-18G Growler in fase di appontaggio sulla USS Dwight D. Eisenhower ha subito un guasto al cavo di arresto. I due piloti si sono eiettati e otto persone in tutto sono rimaste ferite (sei marinai e i due avieri). In un altro episodio, il 1° luglio, un F/A-18F Super Hornet ha avuto un incendio al motore sinistro durante un volo di addestramento sopra la Naval Air Station Fallon, in Nevada: l’equipaggio è riuscito ad atterrare senza feriti.

I dati mostrano anche casi di marinai caduti in mare e altri eventi distribuiti tra navi di superficie, sottomarini e unità del Military Sealift Command. Nonostante il picco negli incidenti aerei e navali, il totale complessivo degli incidenti di Classe A in servizio non ha raggiunto il massimo storico, fermandosi a 30, un livello già toccato in passato.

Il Navy Safety Command aggiorna periodicamente queste statistiche per monitorare rischi operativi, manutenzione e addestramento. I numeri del 2026 segnalano un aumento rispetto agli anni precedenti e pongono domande sulle condizioni di lavoro e di sicurezza delle unità della flotta, soprattutto in un periodo di intensa attività operativa.