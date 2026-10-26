La Marina cambia i distintivi ottici: “Il grigio al posto del rosso riduce il contrasto cromatico”

C’è stato un tempo in cui le navi si distinguevano per le polene: figure scolpite a prua, dalle divinità alle creature mitologiche, dai tritoni alle sirene, che decoravano i vascelli e ne caratterizzavano l’identità. Poi sono arrivati gli scafi tutti uguali e, di conseguenza, sigle, numeri e contrassegni dipinti sulle fiancate. «All’inizio del Novecento i marinai contavano fumaioli e cannoni», spiega l’ammiraglio Silvano Benedetti, ex direttore del Museo Tecnico Navale della Spezia. «All’epoca la priorità era rendere le unità facilmente identificabili, anche a distanza, per riconoscere gli amici dai nemici». Una logica opposta a quella che guida oggi la Marina Militare, che si prepara a cambiare i distintivi ottici della flotta, dal rosso al grigio, per ridurre il contrasto cromatico e mimetizzare il naviglio da guerra tra cielo e mare.

La prima unità a sperimentare la nuova colorazione è stata il pattugliatore polivalente d’altura “Domenico Millelire”. Subito dopo la cerimonia di consegna, avvenuta a settembre nello stabilimento spezzino di Fincantieri a Muggiano, il codice identificativo sulla fiancata è stato riverniciato. Poche settimane dopo, la Marina ha confermato la nuova direzione. «La sperimentazione a bassa visibilità verrà completata entro dicembre», si legge. E risponde «all’evoluzione di uno scenario marittimo caratterizzato da una crescente diffusione di sistemi di osservazione elettro-ottici che consentono di individuare e identificare le navi a distanze sempre maggiori». Qualora i test confermassero i benefici che la Forza armata prospetta, il grigio «sarà adottato nell’allestimento delle unità in costruzione e integrato su quelle già in servizio».

Quest’ultimo capitolo della storia dei “pennant number” stringe ancor di più il nodo che lega le tecnologie alle esigenze di identificazione. «Nell’epoca della marineria velica, quando le evoluzioni navali erano molto lente e i vascelli si distinguevano per caratteristiche costruttive ed elementi decorativi, non esisteva la necessità di adottare codici identificativi sullo scafo», evidenzia l’ammiraglio Benedetti.

Tutto è cambiato con la diffusione della propulsione meccanica e la nascita delle flotte militari moderne. «I primi sistemi di contrassegni navali furono introdotti dalla Marina britannica all’inizio del Novecento – rivela –. L’Italia si adeguò durante la Prima Guerra Mondiale, quando divenne necessario riconoscere rapidamente le unità in mare e distinguerle da quelle nemiche». I distintivi, dipinti generalmente «in rosso sulle navi e in blu sui sommergibili» erano costituiti da due lettere, «l’iniziale più un’altra», e un numero: «Le prime indicavano la classe, il secondo distingueva le singole navi». Poteva succedere però che due unità diverse condividessero la stessa sigla: «In alcuni casi, per capire chi si aveva di fronte, contavano anche le caratteristiche del profilo, come fumaioli e cannoni», aggiunge l’ex direttore del Museo Tecnico Navale.

Fu il secondo conflitto mondiale a cambiare le carte in tavola. Le corazzate «potevano essere prive delle lettere distintive», mentre per cacciatorpediniere, avvisi, torpediniere e unità minori «venivano impiegati contrassegni specifici». Ad esempio, per le corvette, la “C” seguita da due numeri. La progressiva evoluzione delle convenzioni portò anche a modificare le colorazioni: «Al rosso si affiancò il nero, che rimase in vigore fino alla fine della guerra». Quando, dopo la nascita della Nato, si tornò alle origini: «Nel 1956 vennero definite nuove indicazioni per i “pennant number” – racconta Benedetti –: distintivi rossi sulle fiancate e bianchi sulla coperta, così da agevolare il riconoscimento da parte degli aerei». La normativa prevedeva inoltre l’impiego di nuove lettere per identificare le classi navali: «La “F” per fregate e corvette, la “D” per i cacciatorpedinieri, mentre incrociatori e portaerei venivano caratterizzati solo da un numero».

Oggi il criterio sta nuovamente cambiando. «L’evoluzione di sensori, radar e sistemi di sorveglianza ha ridotto l’importanza del riconoscimento visivo tradizionale e ha accresciuto la necessità di limitare la firma elettronica e ottica», spiega ancora l’ammiraglio. La colorazione dei distintivi «è diventata così parte di una strategia più ampia nella quale la riduzione della visibilità ottica va a integrarsi con altre misure». Non una novità per la Marina Militare, che ormai da un secolo cerca di sfruttare a proprio vantaggio l’arte del mimetismo.

«Il colore scuro delle navi venne progressivamente sostituito da tonalità di grigio cinerino chiaro, capaci di confondere le sagome con la foschia e il mare mosso». Poi, durante gli anni Quaranta, le sperimentazioni si intensificarono: «Sulle coperte vennero provate bande rosso mattone su fondo bianco, mentre si cercò di eliminare il nero dalla parte inferiore dei fumaioli, ritenuto troppo evidente».

I documenti conservati nella biblioteca del Museo Navale raccontano di una ventina di esperimenti: «Motivi a spina di pesce, macchie di colore e sfumature alternate: la Difesa le provò tutte prima di sc

egliere delle strisce sui toni del grigio, bianco per prua e poppa. Mentre per i sommergibili vennero testate macchie di marrone chiaro su fondo grigio-azzurro», annota Benedetti.

Con la fine del conflitto, gli schemi più elaborati furono abbandonati. Dagli anni Cinquanta si affermò una livrea uniforme, con lo scafo grigio chiaro e la coperta grigio scuro. «Oggi la mimetizzazione va oltre le colorazioni – conclude Benedetti –. Le forme dello scafo e delle sovrastrutture vengono studiate per ridurre la quantità di energia radar riflessa, mentre i sistemi di bordo concorrono a limitare la rilevabilità dell’unità. In questo quadro, il passaggio dei distintivi ottici dal rosso al grigio scuro rappresenta un intervento semplice, ma coerente con il concetto di stealth richiesto dall’Alleanza Atlantica: ridurre il contrasto visivo e rendere meno immediata l’individuazione ottica delle unità navali».