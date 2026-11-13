La sfida della quinta generazione: la Marina prepara il futuro con F-35B e due unità

Il futuro della forza aeronavale italiana passa dall’integrazione. Tra uomini e sistemi digitalizzati. Ma, sempre più, tra dimensioni aerea e marittima. È questa la direzione intrapresa dalla Marina Militare, impegnata in un profondo processo di trasformazione che vede nel caccia F-35B, e nella possibilità di imbarcarlo sulle grandi navi della flotta, il centro di un nuovo capitolo.

Nel corso della 26ª edizione di Baviera, il comandante delle Forze Aeree della Marina e Capo del 6° Reparto Aeromobili dello Stato Maggiore Giancarlo Ciappina ha illustrato il percorso di trasformazione dell’aviazione navale verso la quinta generazione. «L’introduzione dell’F-35B non rappresenta soltanto un’evoluzione tecnologica, ma un cambiamento complessivo delle capacità operative delle Marina», ha spiegato.

Il processo coinvolge navi, infrastrutture, formazione e addestramento del personale. Al centro c’è l’F-35B, un velivolo da combattimento multiruolo, supersonico e caratterizzato dalla capacità “Stovl” (Short Take-Off and Vertical Landing), che consente il decollo corto e l’atterraggio verticale su piattaforme navali. La sua integrazione amplia le capacità operative della Forza armata, con ricadute dirette in particolar modo su due unità: Cavour e Trieste.

La portaerei Cavour costituisce un riferimento. Già adeguata agli standard richiesti dalla quinta generazione di velivoli, nel 2024 ha conseguito la Initial Operational Capability della componente aerotattica imbarcata. Dalla sua esperienza sono nati i progetti di adeguamento di nave Trieste, unità anfibia multiruolo sulla quale sono previsti interventi strutturali, impiantistici e tecnologici per poter operare con gli F-35B. L’obiettivo dei vertici della Marina è netto: trasformare l’unità in un “alternative carrier vessel”, ossia in una piattaforma alternativa in grado di assicurare flessibilità e continuità operativa anche in caso di indisponibilità dell’ammiraglia.

La parola chiave è: complementarietà. Le due unità, insieme, dovranno contribuire alla proiezione della potenza aeronavale nazionale e alla partecipazione alle operazioni Nato e Ue. Cooperazione internazionale e interoperabilità con le Forze armate alleate, infatti, sono state al centro della conferenza di Monaco, con particolare attenzione al valore dei Multinational Carrier Strike Groups. “Cooperazione internazionale, innovazione e integrazione operativa – concludono la Marina in una nota – saranno determinanti per affrontare le sfide della sicurezza marittima”. Tra le quali, lo sviluppo delle capacità unmanned e la transizione verso la quinta generazione.