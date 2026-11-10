La Marina indiana accoglie nella flotta la nave antisommergibile “Amini”

L'unità è stata interamente progettata e costruita all'interno del Paese da Garden Reach Shipbuilders and Engineers

Un momento della cerimonia di consegna di nave Amini
Un momento della cerimonia di consegna di nave Amini

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 17:44

La nave da guerra antisommergibile “Amini” è stata consegnata alla Marina di Nuova Delhi. Il nome deriva dall’isola di Amini, nel territorio di Lakshadweep. Mentre il ministero della Difesa indiano ha tenuto a sottolineare che è stata progettata e costruita interamente nel Paese da Garden Reach Shipbuilders and Engineers.

Le unità antisommergibile per acque basse Asw-Swc sono state progettate e costruite in conformità con le regole di classificazione dell’Indian Register of Shipping. “Sono tra le più grandi navi da guerra della Marina Indiana, a propulsione a idrogetto – si legge in una nota – ed equipaggiate con siluri leggeri, lanciarazzi e sonar, consentendo il rilevamento e il contratto a minacce che arrivano dai fondali”.

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La nave, si precisa ancora nella comunicazione, rappresenta inoltre “la reincarnazione della precedente INS Amini”: una corvetta antisommergibile della classe Petya III andata in pensione nel 2002, perpetuando così la tradizione navale di mantenere vivi nomi dal glorioso passato. La sua consegna costituisce un ulteriore traguardo per la Forza armata dell’India: “Con oltre l’80% di contenuti costruiti nel Paese, l’unità testimonia la crescente forza del settore produttivo nazionale della difesa e la riduzione della dipendenza dalle importazioni”.

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