Midterm Usa: l’ondata democratica rischia di affondare le corazzate di Trump

La vittoria dei democratici alle elezioni di midterm del 3 novembre avrà conseguenze dirette sui programmi di difesa dell’amministrazione Trump. Tra i progetti più esposti c’è quello delle corazzate nucleari di classe Trump, già contestato prima del voto e ora a rischio di tagli drastici o cancellazione.

Annunciato nel dicembre 2025 come elemento centrale della «Golden Fleet», il programma prevede la costruzione di 15 grandi navi da guerra a propulsione nucleare, con un dislocamento di circa 35.000 tonnellate. La prima unità, la USS Defiant, dovrebbe entrare in servizio nel 2036. Secondo le stime del Congressional Budget Office, il costo complessivo delle 15 navi raggiungerebbe i 275 miliardi di dollari: circa 23 miliardi per la prima unità e una media di 18 miliardi per ciascuna delle successive. Trump le ha descritte come navi «100 volte più potenti» di qualsiasi corazzata del passato, destinate a imbarcare missili ipersonici, cannoni elettromagnetici (railgun), armi laser e centinaia di celle di lancio verticali.

I democratici, che dal gennaio 2027 controlleranno sia la Camera sia il Senato, considerano il programma un costoso progetto di prestigio personale del presidente, oltre che una scelta strategicamente discutibile. Adam Smith, deputato dello Stato di Washington e candidato a tornare alla guida della Commissione Forze armate della Camera, ha scritto in una lettera ai colleghi che gli Stati Uniti dovrebbero concentrare gli investimenti su munizioni a basso costo, sistemi senza pilota e difese contro droni e missili, anziché puntare su una flotta di corazzate nucleari. «Serve un mix adeguato di sistemi avanzati e in grado di sopravvivere in combattimento e di capacità a basso costo, sacrificabili, non una flotta di corazzate nucleari come quella proposta dal presidente», ha scritto.

Critiche analoghe arrivano anche dagli esperti militari. Il contrammiraglio in pensione Mark Montgomery ha osservato che, dopo il risultato elettorale, «il programma delle corazzate è ormai arenato e sta imbarcando acqua». Il confronto economico è particolarmente significativo: con la spesa necessaria per una sola unità si potrebbero costruire fino a dieci cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, navi già collaudate e più versatili, capaci di svolgere un’ampia gamma di missioni.

Il progetto presenta inoltre rilevanti problemi di capacità industriale. La costruzione delle nuove unità nucleari entrerebbe in competizione con programmi già particolarmente impegnativi per i cantieri americani, a cominciare dalle portaerei della classe Ford e dai sottomarini delle classi Columbia e Virginia. A questo si aggiunge l’incertezza tecnologica: diversi sistemi d’arma previsti, dai cannoni elettromagnetici ai laser ad alta potenza, non hanno ancora raggiunto un livello di maturità tale da garantirne l’impiego operativo sulle navi. Un elemento che aveva già spinto il Congresso a introdurre cautele nei precedenti provvedimenti di bilancio.

Con i democratici alla guida delle commissioni parlamentari e con un maggiore potere di controllo sulla spesa pubblica, il programma dovrà ora affrontare un esame molto più severo. I finanziamenti potrebbero essere ridimensionati, congelati o cancellati. Il nuovo Congresso non potrà imporre direttamente tutte le proprie scelte al Pentagono, ma avrà strumenti importanti per condizionare le risorse destinate alla Marina.

Per Trump, la posta in gioco va oltre una singola commessa militare. Le corazzate portano il suo nome e rappresentano uno dei simboli della strategia con cui il presidente intende rilanciare la potenza navale americana. La nuova maggioranza democratica si prepara a mettere in discussione proprio questa eredità, aprendo un confronto che riguarda non soltanto i costi, ma anche il modello di Marina di cui gli Stati Uniti avranno bisogno nei prossimi decenni.