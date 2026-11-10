Midterm Usa: l’ondata democratica rischia di affondare le corazzate di Trump

Per Trump, la posta in gioco va oltre una singola commessa militare. Le corazzate portano il suo nome e rappresentano uno dei simboli della strategia con cui il presidente intende rilanciare la potenza navale

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 07:53

La vittoria dei democratici alle elezioni di midterm del 3 novembre avrà conseguenze dirette sui programmi di difesa dell’amministrazione Trump. Tra i progetti più esposti c’è quello delle corazzate nucleari di classe Trump, già contestato prima del voto e ora a rischio di tagli drastici o cancellazione.

Annunciato nel dicembre 2025 come elemento centrale della «Golden Fleet», il programma prevede la costruzione di 15 grandi navi da guerra a propulsione nucleare, con un dislocamento di circa 35.000 tonnellate. La prima unità, la USS Defiant, dovrebbe entrare in servizio nel 2036. Secondo le stime del Congressional Budget Office, il costo complessivo delle 15 navi raggiungerebbe i 275 miliardi di dollari: circa 23 miliardi per la prima unità e una media di 18 miliardi per ciascuna delle successive. Trump le ha descritte come navi «100 volte più potenti» di qualsiasi corazzata del passato, destinate a imbarcare missili ipersonici, cannoni elettromagnetici (railgun), armi laser e centinaia di celle di lancio verticali.

I democratici, che dal gennaio 2027 controlleranno sia la Camera sia il Senato, considerano il programma un costoso progetto di prestigio personale del presidente, oltre che una scelta strategicamente discutibile. Adam Smith, deputato dello Stato di Washington e candidato a tornare alla guida della Commissione Forze armate della Camera, ha scritto in una lettera ai colleghi che gli Stati Uniti dovrebbero concentrare gli investimenti su munizioni a basso costo, sistemi senza pilota e difese contro droni e missili, anziché puntare su una flotta di corazzate nucleari. «Serve un mix adeguato di sistemi avanzati e in grado di sopravvivere in combattimento e di capacità a basso costo, sacrificabili, non una flotta di corazzate nucleari come quella proposta dal presidente», ha scritto.

Critiche analoghe arrivano anche dagli esperti militari. Il contrammiraglio in pensione Mark Montgomery ha osservato che, dopo il risultato elettorale, «il programma delle corazzate è ormai arenato e sta imbarcando acqua». Il confronto economico è particolarmente significativo: con la spesa necessaria per una sola unità si potrebbero costruire fino a dieci cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, navi già collaudate e più versatili, capaci di svolgere un’ampia gamma di missioni.

Il progetto presenta inoltre rilevanti problemi di capacità industriale. La costruzione delle nuove unità nucleari entrerebbe in competizione con programmi già particolarmente impegnativi per i cantieri americani, a cominciare dalle portaerei della classe Ford e dai sottomarini delle classi Columbia e Virginia. A questo si aggiunge l’incertezza tecnologica: diversi sistemi d’arma previsti, dai cannoni elettromagnetici ai laser ad alta potenza, non hanno ancora raggiunto un livello di maturità tale da garantirne l’impiego operativo sulle navi. Un elemento che aveva già spinto il Congresso a introdurre cautele nei precedenti provvedimenti di bilancio.

Con i democratici alla guida delle commissioni parlamentari e con un maggiore potere di controllo sulla spesa pubblica, il programma dovrà ora affrontare un esame molto più severo. I finanziamenti potrebbero essere ridimensionati, congelati o cancellati. Il nuovo Congresso non potrà imporre direttamente tutte le proprie scelte al Pentagono, ma avrà strumenti importanti per condizionare le risorse destinate alla Marina.

Per Trump, la posta in gioco va oltre una singola commessa militare. Le corazzate portano il suo nome e rappresentano uno dei simboli della strategia con cui il presidente intende rilanciare la potenza navale americana. La nuova maggioranza democratica si prepara a mettere in discussione proprio questa eredità, aprendo un confronto che riguarda non soltanto i costi, ma anche il modello di Marina di cui gli Stati Uniti avranno bisogno nei prossimi decenni.

TAG:

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La squadriglia in acqua in uno scatto della Royal Navy
La Redazione
|
Flotte militari
La Royal Navy presenta la prima squadriglia senza equipaggio
L'Africa è sempre più al centro delle attenzioni della Cina
Elisa Morando
|
Infrastrutture,Scenari economici
Africa, si allunga l'ombra cinese: ora Pechino accelera su porti, logistica e compagnie
Elisa Morando
|
Intermodalità,Notizie,Scenari economici
Hormuz, le alternative al mare soffrono: triplicati i tempi di attesa
Alberto Ghiara
|
Intermodalità,Scenari economici,Sicurezza
Container, non solo shipping. Il trader: "Dall’offshore ai medicinali, la frontiera è lo stoccaggio"
Carlo De Lorenzi
|
Intermodalità,Scenari economici
Cargo, la disponibilità di aerei merci spacca il mercato: tariffe in rialzo, ma salta il picco di fine anno
Carlo Esposito
|
Scenari economici,Sicurezza
Israele, il generale Eisenkot prova a formare il governo
Un sottomarino di classe Virginia (foto Us Navy)
La Redazione
|
Flotte militari,Notizie
Stati Uniti, +30% nella produzione di sottomarini nucleari: 8.000 assunzioni nel 2026
Diego Semino
|
Flotte militari,Sicurezza
Il Mediterraneo conteso: perché gli Stati Uniti non possono voltarsi dall'altra parte
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.