Da una nuova portaerei ai sottomarini, la Marina disegna la flotta del domani

Quarantasette navi da guerra per un peso totale che supera le 170 mila tonnellate. La fotografia scattata da “World Defence Shipbuilding 2026” alla flotta della Marina Militare posiziona l’Italia al decimo posto nella speciale classifica globale e tra i primissimi in ambito europeo.

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Cantieristica e produzione

Nel biennio 2024-2025, l’industria navale e la cantieristica italiana – guidata da un colosso come Fincantieri – hanno fatto registrare volumi di produzione importanti. Con 53.700 tonnellate di naviglio militare o paramilitare consegnato, il comparto si è posizionato al quinto posto assoluto tra i Paesi produttori. Di più hanno prodotto solo Cina, Russia, Stati Uniti e India. Quattro unità, un’anfibia e tre fregate, sono state prese in consegna dalla Marina Militare. Altrettante sono finite all’estero. Allargando lo sguardo al decennio 2016-2025, l’Italia ha prodotto 36 navi, per un valore cumulato di 22.462 milioni di dollari. E non è finita qui. Perché il “Belpaese” figura anche tra i principali partner commerciali e fornitori di potenze estere, avendo esportato unità per un valore stimato di 4.800 milioni di dollari verso mercati strategici, come l’Egitto.

Programmi futuri

Oltre alla produzione del recente passato, il documento delinea i futuri programmi di ammodernamento e sviluppo che vedono impegnato la cantieristica italiana. A oggi la Marina Militare possiede 47 navi da guerra. Tra queste, la portaeromobili Cavour, la nave d’assalto anfibio Trieste, 17 grandi unità di superficie tra cacciatorpedinieri e fregate e 8 sottomarini convenzionali. Uno dei progetti principali per gli anni a venire riguarda la costruzione di una portaerei a propulsione nucleare, la cui consegna è prevista dopo il 2040. Ci sono poi le LXD: tre navi anfibie da 16.500 tonnellate. E ancora: due cacciatorpedinieri DDGX dotati di capacità avanze di difesa antimissile, due FREMM Evo e altrettanti pattugliatori polivalenti d’altura EVO. Capitolo subacquea: l’Italia ha previsto l’acquisizione e lo sviluppo di quattro (più due) sottomarini d’attacco dotato di propulsione indipendente ad aria, pronti tra il 2029 e il 2033.

Innovazione tecnologia

L’ecosistema industriale e di difesa italiano sta giocando un ruolo attivo anche nella spinta tecnologica. Oltre all’istituzione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea che sta illuminando il mondo dei fondali marini, il report si concentra sulla corsa allo spazio. A partire dal 2024, si legge, Roma ha iniziato a implementare la costellazione satellitare Iride. Si tratta di un sistema avanzato che combina capacità di imaging ottico e rilevamento di radiofrequenza per il monitoraggio e la sicurezza delle attività marittime, sulla scia delle esigenze strategiche di controllo delle rotte e delle zone economiche esclusive.