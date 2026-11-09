La Royal Navy presenta la prima squadriglia senza equipaggio

La Royal Navy ha varato la prima squadriglia autonoma, senza equipaggio a bordo delle imbarcazioni. “Il contesto di minacce che stiamo affrontando è diverso da quello degli ultimi decenni – ha spiegato il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting -. Per questo stiamo sostenendo il più grande esborso per la difesa dalla Guerra Fredda per mettere nelle mani dei nostri marinai tecnologie di ultime generazioni”.

La cerimonia si è tenuta il 5 novembre nella base navale di Portsmouth. Il varo, davanti alle autorità e a oltre 200 militari, ha dimostrato l’impegno della Royal Navy verso la costituzione di una marina ibrida, in cui le unità tradizionali si integreranno sempre più con la tecnologia, senza bisogno di equipaggio. L’investimento previsto nel progetto, infatti, supera il miliardo e mezzo in quattro anni. E, come sottolineato da Streeting, “andrà a rafforzare la prontezza al combattimento del Regno Unito e, di conseguenza, la deterrenza”.

Per il comandante Steve Moorhouse, la Royal Navy “sta compiendo un qualcosa di mai tentato prima”. Per generazioni, ha aggiunto, “la flotta è stata costruita attorno alle navi, ai sottomarini e agli aeromobili, con equipaggi di marinai”. Oggi non è più così. “D’ora in avanti una squadriglia autonoma prenderà posto al loro fianco”. È questo il concetto di marina ibrida, dimostrato grazie a imbarcazioni come Kraken e Rattler. “Significa fornire al personale i migliori strumenti – ha concluso -. Ma anche avere un raggio d’azione più ampio, maggiore potenza d’attacco e più opzioni. Perciò aiuterà a rendere la flotta più letale e difficile da mettere fuori combattimento. Anche se le persone rimarranno al centro di tutto, come dimostrato dai marinai presenti alla cerimonia”.