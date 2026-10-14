Mosca, al via l’esercitazione militare con l’India: “La parte navale si svolge nel Mar del Giappone”

Si intitola "Indra 2026" ed è iniziata tra la regione siberiana di Chelyabinsk e l'estremo oriente russo

epa12569770 Russian President Vladimir Putin (L) and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) sit in a car after Putin

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2026 - 19:41

Russia e India, insieme. Tra la regione siberiana di Chelyabinsk e l’estremo oriente russo, si sta svolgendo l’esercitazione militare congiunta “Indra 2026”. A riferirlo, in un comunicato, è  il ministero della Difesa di Mosca, che preannuncia una seconda fase: “La parte pratica della componente navale dell’esercitazione si svolgerà nel Mar del Giappone il 16 e 17 ottobre”.

Le navi del distaccamento congiunto si eserciteranno in manovre tattiche, effettueranno tiri di artiglieria contro bersagli marittimi e aerei, condurranno un’operazione di ispezione e simuleranno la liberazione di un’imbarcazione sequestrata da terroristi – ha riferito il dicastero citato da Interfax -. Una delle fasi della parte navale prevede l’esercitazione di azioni congiunte per respingere attacchi con droni e imbarcazioni senza pilota”.

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