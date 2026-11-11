La Spagna accelera sulla difesa: oltre due miliardi per modernizzare i sottomarini militari

Fondi anche per sistemi anti-drone, una nave per l'intelligence, un un'unità idrografica oceanica e per la modernizzazione dei cacciamine

The Spanish frigate, 'Candido Perez' patrols near Spain's Perejil island off Morocco Sunday July 14, 2002. Spain has sent four war vessels to the zone to protect Spain's two city enclaves Ceuta and Melia along Morocco's northern coast as its southern Mediterranean neighbour continued its military occupation of the tiny uninhabited Spanish islet. (AP Photo/R. Perales)

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 16:37

Oltre due miliardi per la modernizzazione dei sottomarini S-80 di Navantia. Sistemi anti-drone per 1,45 miliardi. Una nave per l’intelligence, che costerà 591 milioni. E un’unità idrografica oceanica da 345 milioni, oltre agli interventi previsti sui cacciamine della classe Segura e sui mezzi anfibi Galicia. Tra i tredici contratti militari autorizzati dal governo di Madrid per un valore complessivo di 11,86 miliardi, c’è anche un pacchetto di misure destinate alla Marina spagnola.

La Spagna accelera sulla difesa. Il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di atti con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa e mantenere la spesa per il settore al 2% del Pil. La commessa più consistente riguarda i sistemi mobili di difesa antiaerea e antimissile, per quasi 3,4 miliardi. Seguono la modernizzazione dei sottomarini e le disposizioni previste per la Marina.

Previsti anche 792 milioni per missili destinati ai sottomarini S-80. Sul fronte missilistico, 65 milioni serviranno ad aggiornare i Taurus esistenti, prolungandone l’operatività oltre il 2040, mentre altri 480 milioni saranno destinati allo sviluppo del programma Taurus Neo. Airbus si aggiudica inoltre 996 milioni per l’evoluzione e la modernizzazione degli elicotteri NH90. Altri 38,4 milioni sono destinati al supporto logistico dei Canadair impiegati nella lotta agli incendi. Questo nuovo pacchetto si aggiunge al via libera del governo, la scorsa settimana, a un contratto da 1,438 miliardi per la modernizzazione dei caccia Eurofighter, anch’esso affidato ad Airbus.

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