Taranto omaggia nave De La Penne: ecco l’ultimo ammainabandiera del cacciatorpediniere

Nave De La Penne va in pensione. Dopo gli ultimi impegni nel 2024, l’unità si prepara alla cerimonia dell’ammainabandiera che ne segnerà formalmente la conclusione della vita operativa. La cerimonia, di scena a Taranto il 29 ottobre, renderà omaggio alla storia del cacciatorpediniere della Marina Militare.

Per 31 anni il “De La Penne” ha portato la bandiera italiana in giro per il mondo. Costruita nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, l’unità è stata varata nell’ottobre del 1989 e consegnata alla Forza armata nel marzo del 1993. Lunga oltre 147 metri e larga 16, è dotata di un impianto propulsivo a diesel e gas che gli permette di raggiungere velocità superiori ai 31 nodi. Dispone, inoltre, di un sistema d’arma composto ed è equipaggiata per la difesa aerea a corto e medio raggio oltre che per il contrasto antinave, integrati da complessi lanciasiluri antisommergibile e moderni sensori radar di ricerca e scoperta.

Nel corso dei decenni, l’unità ha visto alternarsi a bordo equipaggi per circa 350 militari. L’ultima missione risale al 2024, quando in ottobre la Marina ne annunciò la fine della vita operativa. Da allora sono passati due anni e il contamiglia si è fermato a 603.207, con 56.459 ore di moto. Sarà ora la tradizionale cerimonia di ammainabandiera a dare il saluto al cacciatorpediniere “Durand De La Penne”.