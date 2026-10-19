Usa, assistenza psicologica per l’equipaggio della portaerei Lincoln dopo 321 giorni in mare

La missione è durata 321 giorni, con 286 trascorsi in mare senza scali. Per l’equipaggio della portaerei nucleare americana USS Abraham Lincoln il rientro a San Diego, avvenuto l’8 ottobre, apre una nuova fase: quella del ritorno alla vita a terra dopo quasi undici mesi di operazioni militari in Medio Oriente. La California ha annunciato l’attivazione di servizi di assistenza psicologica rivolti ai marinai, ai Marines imbarcati e alle loro famiglie.

L’iniziativa è stata annunciata dal governatore Gavin Newsom e prevede l’accesso alle Steven A. Cohen Military Family Clinics del Veterans Village di San Diego. I servizi comprendono colloqui individuali, consulenza di coppia e familiare, oltre all’assistenza per affrontare le difficoltà legate al rientro.

Il provvedimento arriva dopo una missione particolarmente impegnativa, durante la quale la Lincoln ha sostenuto le operazioni militari statunitensi nella guerra contro l’Iran. La nave, appartenente alla classe Nimitz e con oltre 5.000 marinai e Marines a bordo, ha trascorso mesi lontano dal porto di origine, con periodi prolungati senza possibilità di scalo.

Le condizioni dell’equipaggio avevano già sollevato preoccupazioni durante la missione. Secondo quanto riferito a settembre dal segretario ad interim della Marina americana, Hung Cao, nel gruppo d’attacco della Lincoln si sono verificati otto tentativi di suicidio. Il dato comprende personale della portaerei, dei reparti aerei imbarcati, delle unità di scorta e degli altri componenti del gruppo navale. Non sono stati registrati suicidi a bordo durante il dispiegamento, secondo la stessa comunicazione.

La Marina aveva dichiarato che la portaerei era partita con personale specializzato nel supporto psicologico, tra cui uno psicologo, un assistente sociale clinico, un consulente e tre tecnici della salute comportamentale, oltre a un cane da terapia.

La California punta ora a garantire continuità nell’assistenza anche dopo il ritorno a terra. Il programma rientra nella California Veterans Health Initiative, avviata nel 2024 con finanziamenti fino a 38 milioni di dollari per ampliare i servizi territoriali dedicati ai veterani e alle loro famiglie.

La vicenda riporta l’attenzione sui costi umani delle missioni navali prolungate. Per migliaia di militari, il rientro non coincide necessariamente con la fine delle difficoltà: l’isolamento, la distanza dai familiari e l’intensità delle operazioni possono lasciare conseguenze anche dopo il ritorno in porto.