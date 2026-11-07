Stati Uniti, +30% nella produzione di sottomarini nucleari: 8.000 assunzioni nel 2026

Gli Stati Uniti accelerano la costruzione dei propri sottomarini nucleari strategici e d’attacco nel tentativo di recuperare i ritardi accumulati negli ultimi anni e sostenere il rafforzamento della capacità militare navale nel confronto con Cina e Russia. General Dynamics Electric Boat, principale costruttore dei programmi Columbia e Virginia, ha annunciato un incremento del 30% della produzione e della produttività rispetto all’anno precedente, grazie a un vasto piano di investimenti in infrastrutture, automazione e forza lavoro.

L’espansione industriale si traduce innanzitutto in un forte aumento dell’occupazione. L’azienda ha infatti già assunto circa 6.000 nuovi lavoratori specializzati e prevede di arrivare a 8.000 assunzioni entro la fine del 2026, uno degli interventi di reclutamento più rilevanti dell’industria navale statunitense degli ultimi anni. Le assunzioni sono destinate a sostenere contemporaneamente la produzione dei sottomarini strategici della classe Columbia e di quelli d’attacco della classe Virginia.

Sul fronte economico, i risultati iniziano a riflettersi nei conti del gruppo. La divisione Marine Systems di General Dynamics ha registrato nel terzo trimestre del 2026 un fatturato di circa 4,9 miliardi di dollari, in crescita del 21% su base annua, andamento attribuito principalmente all’intensificazione dei programmi di costruzione dei sottomarini nucleari.

I nuovi sottomarini della classe Columbia dovranno sostituire l’attuale flotta di 14 unità classe Ohio utilizzate per la deterrenza nucleare. Il primo esemplare, l’USS District of Columbia, dovrebbe essere consegnato entro la fine del 2028, anche se il programma ha già accumulato ritardi di almeno 18 mesi rispetto al cronoprogramma originario. Parallelamente procede la costruzione dei Virginia Block V, equipaggiati con il Virginia Payload Module che aumenta la capacità di missili Tomahawk da 12 a 40 unità per battello.

Secondo il Congressional Research Service, dal 2022 la produzione dei sottomarini Virginia è rimasta ferma a circa 1,1-1,2 unità all’anno, ben al di sotto dell’obiettivo fissato dalla Marina americana di due sottomarini l’anno. L’attuale incremento del 30% rappresenta quindi un passaggio per riportare il settore sui livelli richiesti dalle esigenze strategiche di Washington, che dovrà contemporaneamente rinnovare la propria flotta e preparare le future cessioni di sottomarini all’Australia nell’ambito dell’accordo AUKUS.