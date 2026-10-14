Il Vespucci chiude la campagna in Nord-America: “Oltre 180 mila visitatori”

All'orizzonte c'è una lunga sosta lavori: il veliero della Marina rimarrà in bacino da novembre fino a giugno 2027

La nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, attraccata al molo Bersaglieri, durante la Barcolana 58, con oltre 1800 barca a vela in mare per la regata, vinta da Arca Sgr per la quarta volta di fila. Trieste, 11 ottobre d2026. ANSA/LUCA ZENNARO

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2026 - 16:44

Il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” ha ammainato le vele. Trieste, e l’edizione numero 58 della Barcolana, hanno fatto da sfondo all’ultima tappa. Qui oltre 75 mila persone hanno visitato la nave scuola e il Villaggio IN Italia, portando il computo totale a superare le 180 mila presenze.

Genova, Baltimora, New York, Boston. E ancora: Québec City e Montréal, Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia. Migliaia di persone hanno potuto ammirare l’unità e immergersi nel racconto del viaggio e delle eccellenze italiane attraverso le varie attività. Salutata Trieste, adesso il Vespucci proseguirà la navigazione con altre soste che saranno comunicate di volta in volta dalla Marina Militare attraverso i propri canali ufficiali.

All’orizzonte c’è una lunga sosta lavori. Otto mesi, da novembre 2026 a giugno 2027, per una maxi-operazione di manutenzione, ammodernamento e adeguamento tecnico. Il valore stimato dell’intervento è di circa 10 milioni di euro.  Il programma è fitto, riguarda praticamente tutti i sistemi principali. Sono previste operazioni sullo scafo, sugli impianti di propulsione, sulle piattaforme di comando, controllo, navigazione e comunicazione. È previsto anche il rinnovamento degli allestimenti e degli arredi dei locali di vita, operativi, tecnici e di servizio.

Nave Vespucci si fermerà per una lunga sosta lavori: interventi per 10 milioni

Particolarmente articolati saranno gli interventi sull’alberatura: per maestra e mezzana è prevista una manutenzione straordinaria. Si procederà allo smontaggio del sartiame e alla sabbiatura. Il rimontaggio avverrà solo dopo controlli strutturali e trattamento protettivo. Ricostruzioni varie, sostituzione dei bozzelli non idonei e fornitura parziale di nuove vede completeranno il lavoro.

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