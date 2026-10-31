Il Vespucci fa tappa al porto di La Goulette: accolti a bordo 15 militari tunisini

Il veliero è a Tunisi per celebrare il settantesimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia

Il Vespucci a Trieste
Particolari nave Amerigo Vespuccci, a margine del taglio del nasteo del Villaggio in Italia sul molo Betsaglieri. Trieste, 08 ottobre 2026 ANSA/LUCA ZENNARO NPK

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 18:02

Quattro giorni a La Goulette, alle porte di Tunisi, con un obiettivo semplice: celebrare il settantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia. La nave scuola Amerigo Vespucci è arrivata sulle coste africane dopo aver chiuso Il Il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026”con 180 mila ospiti a bordo.

Il Vespucci chiude la campagna in Nord-America: “Oltre 180 mila visitatori”

Il veliero, simbolo della tradizione marittima italiana e strumento di diplomazia navale, ha accolto per l’occasione 15 allievi ufficiali della Marina tunisina. A renderlo noto è stata l’Ambasciata d’Italia a Tunisi. La presenza dei giovani militari rappresenta uno degli aspetti più significativi della visita, testimoniando la cooperazione tra le Marine dei due Paesi nel settore della formazione e dell’addestramento. L’iniziativa, infatti, si è inserita nel quadro delle relazioni bilaterali tra Roma e Tunisi, che comprendono anche la collaborazione nel settore della difesa e della sicurezza marittima nel Mediterraneo.

Durante la sosta sono in programma iniziative e visite istituzionali a bordo di quella che è universalmente conosciuta come la “nave più bella del mondo”. Dopo aver toccato Genova, Baltimora, New York, Boston, Québec City e Montréal, Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia, Trieste e ora Tunisi, il Vespucci si prepara a tornare in bacino

All’orizzonte c’è una lunga sosta lavori. Otto mesi, da novembre 2026 a giugno 2027, per una maxi-operazione di manutenzione, ammodernamento e adeguamento tecnico. Il valore stimato dell’intervento è di circa 10 milioni di euro.  Il programma è fitto, riguarda praticamente tutti i sistemi principali. Sono previste operazioni sullo scafo, sugli impianti di propulsione, sulle piattaforme di comando, controllo, navigazione e comunicazione. È previsto anche il rinnovamento degli allestimenti e degli arredi dei locali di vita, operativi, tecnici e di servizio.

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