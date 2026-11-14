Il Vespucci torna alla Spezia: tre giorni per visitare la nave scuola della Marina Militare

La nave scuola Amerigo Vespucci si prepara a tornare a casa. Dopo aver toccato porti in Europa, America e Africa, attraccherà alla Spezia dopo 194 giorni di attività, oltre 16 mila miglia nautiche e 19 soste complessive. Per rendere omaggio alla città, sua sede di assegnazione, e dar modo a tutti di visitarla, resterà ormeggiata al Molo Italia dal 20 al 22 novembre e aperta al pubblico tra le 14 e le 18.30.

La campagna Nord America 2026

Genova, Baltimora, New York, Boston. E ancora: Québec City e Montréal, Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia. Migliaia di persone hanno potuto ammirare l’unità durante l’iniziativa “Tour Mondiale – campagna in Nord America 2026” e immergersi nel racconto del viaggio e delle eccellenze italiane attraverso le varie attività. Salpata all’inizio di maggio dalla Liguria per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, si è concessa agli sguardi degli appassionati in 19 porti, di cui 9 fuori dall’Italia. Salutata prima La Goulette, in Tunisia, e poi Civitavecchia, dove è rimasta per qualche giorno in compagnia della nuova nave anfibia Trieste, il Vespucci prepara il grande ritorno alla Spezia.

I lavori

All’orizzonte c’è una lunga sosta lavori. Otto mesi, da novembre a giugno 2027, per una maxi-operazione di manutenzione, ammodernamento e adeguamento tecnico. Il valore stimato dell’intervento, per il quale la Marina Militare ha già indicato Fincantieri, è di circa 10 milioni di euro. Il programma è fitto, riguarda praticamente tutti i sistemi principali. Sono previste operazioni sullo scafo, sugli impianti di propulsione, sulle piattaforme di comando, controllo, navigazione e comunicazione. È stato disposto persino il rinnovamento degli allestimenti e degli arredi dei locali di vita, operativi, tecnici e di servizio. Tutte attività che inizieranno dopo l’ultimo saluto della Spezia alla “sua” nave scuola.