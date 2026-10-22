Boom di costruzioni militari: la flotta da guerra vale 122 miliardi

Il settore delle costruzioni navali militari sta attraversando una fase di espansione senza precedenti. Secondo lo studio “World Defence Shipbuilding 2026”, realizzato dagli esperti di Flottes de Combat in collaborazione con il Gican, il mercato globale ha toccato i 122 miliardi di dollari nel solo biennio 2024-2025, registrando un incremento del 50% rispetto agli 82 miliardi dei due anni precedenti.

Il report è stato presentato durante il lancio dell’edizione 2026 di Euronaval. Secondo gli esperti, la crescita è spinta da un’era di riarmo sostenuto e dal ritorno della centralità dei mari nelle relazioni di potere internazionali. L’innovazione, per il presidente Pierre-Eric Pommellet, è “una chiave di sviluppo”. Ma anche la competizione è un aspetto da tenere in forte considerazione. “Le Marine di Stati Uniti e Cina occupano ai primi posti – ha detto Vincent Tourret, del Center for Security Studies francese -. Ma anche la Turchia sta crescendo e ha grandi ambizioni. La Polonia si sta rafforzando nel quadro del Baltico. E l’Algeria può contare su moltissime fregate”.

Tra il 2024 e il 2025, 136 nuove unità sono entrate in servizio nelle flotte di 37 differenti Paesi. Guida la Cina, con 26 unità (in aumento rispetto alle 21 del periodo precedente). Dimezzati, invece, i numeri della Russia: 13. Seguono l’India (11), gli Stati Uniti (9) e il Giappone (7). L’Italia, come la Francia, si ferma a 4. Mentre il report sottolinea i cali marcati nella Marina sudcoreana (da 10 a 3) e indonesiana (da 14 a 6).

Nel biennio, anche il tonnellaggio è cresciuto. Guida la Cina, con 636.208 tonnellate prodotte. Seguono Stati Uniti (270.509), Russia (149.056) e India (76.430). E se la U.S. Navy mantiene il primato mondiale per tonnellaggio complessivo (3,1 milioni, con 283 navi da combattimento), Pechino sta riducendo costantemente il divario posizionandosi al secondo posto con 1,4 milioni di tonnellate e ben 418 unità in flotta.

Sul fronte europeo, la spinta sta arrivando da nuovi programmi, “come il CVN France-Libre” si legge. Facendo un ragionamento d’insieme, le flotte del Vecchio Continente godono di un vantaggio numerico di 4 a 1 rispetto alla Marina di Mosca, ma restano in un rapporto di 1 a 3 nei confronti di quella statunitense. In questo quadro, l’Italia si colloca al decimo posto mondiale con 170.289 tonnellate per 47 navi da combattimento.