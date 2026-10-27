Algeria, via libera all’invio di soldati in Niger: prima missione all’estero dal 1973

Il Parlamento algerino ha approvato il 25 ottobre 2026 l’invio di unità dell’Esercito nazionale popolare in Niger. La decisione, annunciata il giorno successivo dalla presidenza di Abdelmadjid Tebboune dopo il via libera di entrambe le camere, risponde a una richiesta formale delle autorità di Niamey. L’obiettivo dichiarato è proteggere gli interessi economici ed energetici comuni, in particolare gli impianti petroliferi della compagnia di Stato Sonatrach e le infrastrutture strategiche nell’area. Tra queste figura il progetto del gasdotto transahariano, destinato a trasportare gas nigeriano verso l’Europa attraverso Niger e Algeria. Non sono ancora stati resi pubblici la consistenza del contingente, la data di partenza e le regole d’ingaggio. Secondo fonti algerine, le truppe dovrebbero schierarsi a Madama, nel nord del Niger, vicino al confine libico, in un’area già utilizzata in passato dalle forze francesi.

Si tratta del primo dispiegamento ufficiale di truppe algerine all’estero dal 1973, quando il Paese inviò militari a sostegno dell’Egitto durante la guerra dello Yom Kippur. Da allora la dottrina ufficiale di Algeri ha privilegiato la non interferenza e la difesa del territorio nazionale. Una revisione costituzionale del 2020 ha però introdotto la possibilità di partecipare a operazioni militari all’estero, subordinandola all’autorizzazione del presidente della Repubblica e all’approvazione parlamentare con una maggioranza qualificata di due terzi. La procedura è stata attivata per autorizzare la missione in Niger.

La decisione arriva dopo mesi di avvicinamento militare tra i due Paesi. All’inizio di agosto Algeri aveva consegnato a Niamey quattro elicotteri, due Mi-24V d’attacco e due Mi-171 da trasporto, insieme a munizioni e pezzi di ricambio. Il 30 agosto, il giorno dopo un presunto tentativo di ammutinamento contro la giunta del generale Abdourahamane Tiani, quattro caccia Sukhoi Su-30MKA, accompagnati da un aereo cisterna Il-78 e da un velivolo da trasporto Il-76, erano atterrati alla base 101 di Niamey. Il ministero della Difesa algerino aveva parlato di una «missione di sostegno» richiesta dalle autorità nigerine. Tebboune aveva successivamente dichiarato che i caccia erano serviti a «neutralizzare un tentativo di colpo di Stato».

La mossa si inserisce in un Sahel attraversato da una profonda riorganizzazione degli equilibri militari. Dopo i colpi di Stato che tra il 2020 e il 2023 hanno portato al potere le giunte in Mali, Burkina Faso e Niger, le forze francesi e statunitensi hanno progressivamente lasciato la regione. Al loro posto si sono rafforzate le relazioni con la Russia, anche attraverso la presenza di unità dell’Africa Corps, mentre Algeri ha intensificato i rapporti con i governi militari vicini.

Per l’Algeria, che condivide migliaia di chilometri di frontiera con Mali, Niger e Libia, l’instabilità a sud rappresenta una questione di sicurezza nazionale. Traffici illeciti, gruppi armati e infiltrazioni jihadiste possono avere conseguenze dirette sul territorio algerino. Proteggere gli investimenti energetici e assicurarsi una presenza sul terreno significa anche rafforzare la propria capacità di influenza in un’area nella quale finora Algeri aveva privilegiato gli strumenti diplomatici e la cooperazione militare rispetto all’intervento diretto.

La missione viene presentata come un’operazione di sicurezza delle infrastrutture, non come un intervento di guerra. Restano però rischi concreti: le difficoltà operative del deserto, la presenza di gruppi jihadisti, il ruolo delle forze russe e la fragilità politica dei governi militari della regione. Con l’autorizzazione all’invio di soldati in Niger, Algeri compie un passaggio significativo nella propria politica di sicurezza: il sostegno diplomatico e logistico ai Paesi vicini potrebbe tradursi in una presenza militare diretta oltre i confini nazionali.