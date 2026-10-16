Attacchi nel Mar Nero, la Bulgaria chiede alla Nato sistemi anti-drone

Il ministro della Difesa Stoyanov: "Abbiamo inviato lettere e una richiesta al segretario generale dell'Allenza"

epa13303381 NATO Secretary General Mark Rutte delivers a public lecture at Tallinn University of Technology in Estonia, 14 October 2026. EPA/TOMS KALNINS

Ultimo aggiornamento 16 ottobre 2026 - 12:34

Dopo il doppio attacco a navi mercantili al largo della costa bulgara del Mar Nero, Sofia alza la voce e chiede ufficialmente alla Nato di schierare aerei da combattimento e sistemi anti-drone per rafforzare le proprie diverse. “Abbiamo inviato lettere e una richiesta al Segretario Generale dell’Alleanza Atlantica e al Comandante Supremo Alleato, sollecitandoli a rafforzare le nostre capacità”, ha dichiarato il ministro della Difesa Dimitar Stoyanov, citato dalla Reuters.

Gli attacchi alle portacontainer hanno messo in luce la minaccia dei droni per la navigazione commerciale fino al fianco sud-orientale della Nato. Al punto che la Abbiamo inviato lettere e una richiesta al Segretario Generale della NATO e al Comandante Supremo Alleato, sollecitandoli a rafforzare le nostre capacità, dopo aver convocato l’ambasciatore russo, ha chiesto un rafforzamento delle difese. Stoyanov, in particolare, ha dichiarato la volontà di incontrare a breve i suoi omologhi rumeno e turco per discutere un approccio comune alla situazione nel Mar Nero. Mentre il governo bulgaro, che ha proposto una moratoria sugli attacchi alle navi civili nell’area, prevede inoltre di aderire a una possibile iniziativa anti-drone dell’Alleanza.

 

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