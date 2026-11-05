Cantieri Mariotti, nuovo progetto per la difesa: “Piattaforma per i corpi speciali”

Una piattaforma petrolifera, una portacontainer e un traghetto passeggeri. Tre scenari diversi, ricostruiti l’uno accanto all’altro su un’unica struttura galleggiante. La proposta che il Cantiere Mariotti ha portato a Euronaval è innovativa: una chiatta multifunzionale studiata per addestrare le forze speciali in condizioni il più possibile vicine a quelle reali. «Anche con un munizionamento vero», spiegano l’amministratore delegato Marco Ghiglione e il direttore della divisione “Navy & Special Ship” Sergio Guidetti.

La piattaforma è concepita come poligono galleggiante. La particolarità del progetto risiede nella possibilità di cambiare configurazione a seconda delle diverse esercitazioni. «Lo scafo – spiega Guidetti – è pensato sia per consentire operazioni di abbordaggio in superficie sia per l’avvicinamento in immersione, in vista di eventuali interventi di sabotaggio». Mentre da una sala di controllo sarà possibile gestire ogni attività addestrativa.

A Parigi Mariotti, che fa parte del gruppo Genova Industrie Navali, ha portato un modellino dell’unità. «Diverse delegazioni sono venute a trovarci nello stand – racconta Ghiglione –. La flessibilità del progetto, che può essere personalizzato sulla base delle diverse esigenze, è uno dei sui punti di forza. La nostra volontà è di proporlo sia sul mercato nazionale sia su quello estero».

La realtà genovese si è affacciata alla cantieristica militare da pochi anni. Attualmente sono tre le unità in costruzione per la Marina Militare: due unità multifunzionali, dedicate alla flotta ausiliaria e identificate con i numeri di costruzione Mar241 e Mar242, e “Olterra”, concepita per il soccorso dei sommergibili incidentati, il supporto a operazioni subacquee speciali e la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche. «Per complessità costruttiva e caratteristiche d’impiego – sottolinea Ghiglione – è una nave unica nel suo genere», destinata a operare in contesti dual use e pronta a ospitare a bordo 200 persone tra membri dell’equipaggio e operatori del Comsubin.

Al portafoglio ordini si aggiunge anche una nave oceanografica per l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, attualmente in costruzione a Piombino. Una scelta che riflette anche i limiti liguri degli spazi produttivi disponibili. «Oggi abbiamo sei contratti in essere, ma a Genova disponiamo di banchine solo per due unità», osserva l’amministratore delegato. Da qui la necessità di utilizzare anche altri siti del gruppo, come quello toscano. «Ci piacerebbe realizzare più costruzioni in Liguria, ma per farlo servono maggiori capacità e nuovi slot. Ci auguriamo che il nuovo Piano Regolatore Portuale possa contribuire a risolvere questo problema e consentire al gruppo di investire ulteriormente sul territorio», conclude Ghiglione.