Militari transgender, stretta di Trump sui Marines: stop alle proroghe per chi rischia il congedo

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha cancellato la possibilità di prorogare il servizio per i militari transgender che stanno cercando di evitare il congedo forzato. La decisione, contenuta in una direttiva amministrativa del 30 ottobre, elimina uno strumento che consentiva di restare temporaneamente in servizio mentre le commissioni militari esaminavano i singoli casi. Una modifica procedurale che rischia di accelerare l’uscita dalle Forze armate anche di chi ha già ottenuto una valutazione favorevole sulla propria permanenza.

La misura si inserisce nell’applicazione dell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump nel gennaio 2025, con il quale il presidente ha vietato il servizio militare alle persone transgender, sostenendo che la loro condizione fosse incompatibile con gli standard di efficienza e prontezza operativa richiesti alle Forze armate. I militari che non hanno accettato il congedo volontario, incentivato con un’indennità doppia rispetto a quella ordinaria, sono stati avviati verso procedure di separazione obbligatoria, con la possibilità di presentare ricorso davanti a una commissione militare.

Proprio queste commissioni stanno riservando alcune sorprese all’amministrazione. Secondo un’inchiesta del New York Times, le commissioni della Marina e dei Marines hanno raccomandato la permanenza in servizio in nove casi su dodici esaminati. Un orientamento in contrasto con le indicazioni del Pentagono, che aveva predisposto procedure finalizzate all’allontanamento del personale interessato. Il parere delle commissioni, tuttavia, non è definitivo: per diventare operativo deve ricevere l’approvazione del segretario della Marina, Hung Cao.

Fino alla nuova direttiva, i militari con il contratto in scadenza potevano chiedere proroghe temporanee per rimanere in uniforme fino alla conclusione dell’iter amministrativo. Ora questa possibilità è stata cancellata. Il provvedimento, formalmente riferito alle procedure di separazione involontaria e non soltanto ai militari transgender, stabilisce che chi raggiunge la data di fine servizio prima della conclusione del procedimento venga comunque congedato.

Il caso più emblematico è quello del sergente maggiore Damien Contreras, in servizio nel Corpo dei Marines da circa dieci anni. La commissione che ha esaminato il suo caso ha raccomandato di mantenerlo in servizio. Il suo contratto, però, scadeva il 7 novembre. Contreras aveva presentato domanda di proroga per attendere la decisione definitiva, ma la richiesta è stata respinta proprio il giorno in cui è entrata in vigore la nuova direttiva. «È un altro muro alzato per cacciarci via più in fretta», ha dichiarato.

Sul fronte giudiziario, intanto, la battaglia è tutt’altro che conclusa. Nella causa Talbott v. United States, avviata contro il divieto, un tribunale federale di Washington ha riconosciuto lo status di class action, estendendo il perimetro della controversia ai militari transgender interessati dalla misura. Il primo giugno 2026 la Corte d’appello del Distretto di Columbia ha inoltre confermato, limitatamente ai militari già in servizio coinvolti nel ricorso, il blocco dei congedi, ritenendo che il divieto fosse probabilmente incostituzionale. L’amministrazione ha però chiesto l’intervento della Corte Suprema e, in attesa che la decisione d’appello diventi operativa, le procedure di separazione sono proseguite.

La nuova direttiva dei Marines interviene proprio in questo spazio di incertezza. Per chi ha il contratto in scadenza, il calendario amministrativo rischia di prevalere sull’esito delle commissioni e persino sull’attesa di una decisione giudiziaria. Una questione che va oltre la politica del Pentagono e investe il futuro professionale di militari che, in alcuni casi, hanno trascorso un decennio nelle Forze armate americane.