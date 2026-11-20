Due miliardi e ottocento milioni di barili. È il petrolio venuto a mancare dalle forniture del Golfo dall’inizio della crisi di Hormuz fino a novembre 2026. Quasi tre volte la perdita registrata durante la rivoluzione iraniana del 1978–79, oltre tre volte quella dell’embargo petrolifero arabo del 1973–74 e circa nove volte quella della crisi di Suez del 1956–57. E il bilancio per Hormuz è ancora provvisorio.

La mappa degli scambi del World Energy Outlook 2026 dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), elaborata su dati Kpler, mostra come il commercio via mare si è adattato nei primi sei mesi di guerra. Tra marzo e agosto 2026, mentre diminuivano le forniture dal Golfo, alcuni importatori hanno comprato più greggio e prodotti raffinati dall’Africa e dalle Americhe rispetto agli stessi mesi del 2025. Nel 2025 da Hormuz passavano oltre 20 milioni di barili di petrolio al giorno, circa un quarto del commercio petrolifero mondiale via mare. Nello stesso anno vi sono transitati anche 110 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto, un quinto degli scambi mondiali di Gnl.

Le scorte hanno dato margine agli importatori. La Cina ha quasi dimezzato gli acquisti di greggio via mare, da 11,6 milioni di barili al giorno a febbraio a circa 6 milioni a giugno. Ha attinto al petrolio già stoccato per alimentare le raffinerie e ha limitato le esportazioni di prodotti raffinati per trattenerne di più sul mercato interno.

I produttori del Golfo hanno spostato parte degli imbarchi verso porti da cui le petroliere possono partire senza attraversare Hormuz. L’Arabia Saudita ha usato l’oleodotto che attraversa il Paese da est a ovest per dirottare il greggio verso i terminal del Mar Rosso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto maggiore ricorso a Fujairah, sul Golfo di Oman. Nei mesi successivi allo scoppio della guerra, queste vie alternative hanno consentito ai due Paesi di mantenere le esportazioni di petrolio sopra il 60% dei livelli precedenti al conflitto.

Quanto durerà lo spostamento dei traffici dipende dal rischio per la navigazione. Nello scenario dell’Aie che tiene conto delle misure in vigore e di quelle annunciate dai governi, nel 2035 i transiti petroliferi attraverso Hormuz sarebbero vicini ai livelli del 2025. Se invece i rischi per le navi restassero elevati a lungo, i flussi potrebbero scendere a circa 2 milioni di barili al giorno. Circa due terzi del divario tra i due casi dipenderebbero dal maggiore uso delle vie che aggirano lo Stretto. Gli oleodotti già disponibili possono trasportare circa 8 milioni di barili al giorno e quelli in costruzione ne aggiungerebbero altri 1,8 milioni. Una parte del greggio raggiungerebbe così via terra un altro terminal, dove verrebbe caricata su una petroliera.

Per le metaniere, le rotte dipenderanno da dove cresceranno le esportazioni e da chi comprerà i nuovi volumi. Gli Stati Uniti darebbero il contributo maggiore all’aumento dell’offerta mondiale di gas fino al 2035, anche grazie alle esportazioni di Gnl. Il Qatar potrebbe aggiungere 87 miliardi di metri cubi l’anno di capacità di esportazione entro i primi anni Trenta, arrivando a raddoppiarla entro il 2035. A quella data, rispetto al 2025, la Cina importerebbe 85 miliardi di metri cubi di gas in più, per la maggior parte sotto forma di Gnl. L’India ne importerebbe 65 miliardi in più, tutti via nave.

La crescita della domanda asiatica si misura anche a Malacca, lo stretto tra Indonesia e Malaysia dove già transitano circa 23 milioni di barili di petrolio al giorno e 95 miliardi di metri cubi di Gnl l’anno. Entro il 2035 i volumi di Gnl potrebbero superare il doppio di quelli attuali e raggiungere i 200–250 miliardi di metri cubi l’anno. In caso di blocco, le navi avrebbero poche alternative. Lo stretto di Sunda è troppo angusto e poco profondo per le grandi petroliere. Quello di Lombok è più ampio e profondo, ma lungo la rotta le infrastrutture portuali e di rifornimento sono scarse. Una deviazione allungherebbe i viaggi tra Medio Oriente e Asia, facendo salire i costi e riducendo il numero di consegne che la stessa flotta può effettuare.

Hormuz ha già mostrato come uno shock sulle rotte del Gnl possa raggiungere l’Europa. Nel 2025 quasi il 90% del gas liquefatto transitato per lo Stretto era diretto nell’Asia-Pacifico. Quando le forniture dal Golfo si sono ridotte, la concorrenza per i carichi disponibili ha fatto salire i prezzi anche in Europa. L’Aie stima che nel 2035 l’Ue consumerebbe il 20% di gas in meno rispetto al 2025 ma continuerebbe a importare all’incirca la stessa quantità di Gnl, perché diminuirebbero la produzione interna e le forniture via gasdotto. Se un blocco a Malacca ritardasse le consegne in Asia, i compratori asiatici potrebbero cercare carichi sostitutivi sullo stesso mercato a breve termine su cui si riforniscono gli europei. È così che un’interruzione a migliaia di miglia di distanza può far salire il prezzo di un carico destinato a un rigassificatore italiano.