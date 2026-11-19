Conoscere meglio lo spazio dei nostri fondali. È un’immagine che si sta facendo sempre più insistente all’interno del dibattito pubblico, soprattutto per via della raggiunta consapevolezza della quantità di dati, soldi ed energia che proprio da quei fondali passano. E se i fondali diventano il cuore, e i cavi sottomarini si trasformano nella spina dorsale invisibile della difesa, chi si occupa della loro protezione? Questa è stata la domanda al centro del panel The Deep Frontier: Cables, Energy and Security beneath the Waves al Best.

Come ha raccontato il capitano di vascello del Polo Nazionale della dimensione Subacquea Luciano Dini, nel nostro Paese la Marina Militare è stata la prima a guardare la difesa sotto la superficie. E il PNS, che dipende da più ministeri e fa da collante tra ricerca, istituzioni e industria, si pone l’obiettivo di svilupparla. Il problema, ha spiegato Dini, è che le infrastrutture sottomarine sono estremamente diffuse, distribuite e strategiche, ma la visibilità è scarsa, non c’è il GPS, l’ambiente è ostile: “La vulnerabilità sta proprio nel contrasto asimmetrico tra la difficoltà di controllarle e la facilità di metterle a rischio”. E in gioco c’è la rete dei dati: il 95% passa dai cavi sottomarini, e il mare davanti a Genova è un hub strategico, da sorvegliare non solo fisicamente, ma per il valore che porta dentro.

La risposta del Polo a questo problema, ha detto Dini, non punta su una componente specifica ma su una padronanza trasversale, con una sorveglianza subacquea intelligente e interamente italiana. Si investe in intelligenza artificiale perché un drone autonomo sappia cambiare la propria missione in base all’ambiente, e perché gli sciami di droni cooperino tra loro. “Tanti progetti, tutti dual use, stanno entrando nella seconda fase, e uno dei bandi in corso passa dalla difesa di punto a quella di area. Un altro progetto, Taras, vuole portare la connettività sott’acqua con quello che Dini ha definito un “5G subacqueo”, i cui primi test sono embrionali e si stanno ripetendo in questi giorni. “Mettere insieme università, startup e grandi imprese non è facile, ma vale la pena se il risultato è ottenere oggetti industrializzati e venduti, che possano poi essere messi a servizio del paese”.

Dal mare passano non soltanto dati ed energia, ma anche merci. Sia in superficie sia in profondità “Il mare è un patrimonio operativo, e questo ci impone di conoscere il contesto in cui operiamo – ha sottolineato poi il comandante regionale della Guardia di Finanza Cristiano Zaccagnini -. Non c’è solo la navigazione, ma anche la logistica, che porta in Italia e in Europa merci da tutto il mondo”. E dato che il corpo ha il dovere di intervenire a difesa dell’economia legale e della sicurezza, dai sequestri di marchi contraffatti e merci non sicure ai controlli sui traffici illeciti, le aree sottomarine non possono rimanere escluse. “Possiamo usare poteri di polizia amministrativa e giudiziaria e disponiamo di reparti speciali con ampie competenze in materia di antiriciclaggio” ha detto, e infatti la flotta del Comparto Aeronavale conta 409 unità navali, 59 mezzi aerei, oltre cento droni e 14 nuclei di sommozzatori.

“Siamo abituati a raccogliere dati e metterli a sistema, anche le cose che possono apparire più banali, accostate tra loro, si possono ricondurre allo stesso fenomeno”. Ma i dati secondo Zaccagnini servono a poco senza chi li interpreta: “È l’uomo che fa ricerca investigativa e che usa l’intelligenza artificiale, per questo c’è bisogno di formazione. E gli operatori che lavorano nel Mar Ligure si devono sentire tutelati dalle forze pubbliche”.

Per Forcieri nessuno da solo può risolvere i grandi problemi, ma insieme si può provare. Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine è nato con questo obiettivo, tra università e centri di ricerca liguri, e fare sistema, ha detto, non deve restare un enunciato: va tradotto in pratica e reso vincolante, senza duplicare ma sviluppando le risorse che ciascuno ha. L’Italia, per una volta, è avanti, e non bisogna perdersi questa importante occasione di fare rete, anche sottomarina.