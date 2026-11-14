Giappone, il governo accelera sulla revisione dei principi non nucleari

Si valuta una modifica per consentire l'attracco temporaneo nel Paese di navi statunitensi dotate di armamenti atomici

Sanae Takaichi

Ultimo aggiornamento 14 novembre 2026 - 18:22

 Il governo giapponese della premier Sanae Takaichi accelera sulla revisione dei tre documenti chiave della sicurezza. Ci sono due nodi, però, che secondo gli osservatori destano preoccupazione: l’impennata della spesa militare e l’apertura a una deroga sui principi non nucleari.

Secondo quanto riportato dai media giapponesi, l’esecutivo intende creare un’eccezione a uno dei tre principi non nucleari – non possedere, non produrre, non introdurre armi atomiche – per consentire l’attracco temporaneo di navi statunitensi dotate di armamenti nucleari in Giappone in determinate situazioni di emergenza, qualora il governo ritenga che il Paese non possa essere adeguatamente difeso.

La mossa si basa su una dichiarazione resa in Parlamento nel 2010 dall’allora ministro degli Esteri Katsuya Okada, secondo cui, in tale eventualità, il governo del momento dovrebbe assumersi la responsabilità della decisione e spiegarla al popolo. Tutte le amministrazioni successive, inclusa quella di Takaichi, hanno mantenuto quella posizione. La premier ha definito il principio di non consentire l’ingresso di armi nucleari nel Paese “irrealistico”, data la dipendenza del Giappone dalla deterrenza nucleare estesa degli Stati Uniti. In questa direzione il partner di coalizione Nippon Ishin (Jip) ha chiesto una “considerazione realistica” del principio, citando possibili future visite di sottomarini nucleari statunitensi armati di missili da crociera.

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