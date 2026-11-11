Il Regno Unito investe in droni, sensori e intelligenza artificiale per la Royal Navy: accordo da oltre 100 milioni

Il ministro della Difesa Pollard: "Nuove tecnologie per individuare più rapidamente le minacce e proteggere le infrastrutture critiche"

Il palazzo del ministero della Difesa britannico
Il palazzo del ministero della Difesa britannico

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 12:48

Novanta milioni di sterline, all’incirca 107 milioni di euro. È la cifra che il Regno Unito si prepara a spendere in droni, sensori e sistemi di intelligenza artificiale per difendersi dalle minacce sottomarine russe nell’Atlantico settentrionale.

La piattaforma ha preso il nome di “Atlantic Net” e sarà dedicata alla Royal Navy. Se ne occuperà l’azienda britannica Ocean Infinity Solutions, che ha sottoscritto un accordo con la Difesa. Il progetto è semplice, ma netto: «La rete ad alta tecnologia creerà un unico servizio di sorveglianza che fornirà alle navi da guerra antisommergibile e ai sottomarini della classe Astute impulsi più tempestivi sulle minacce e un quadro ancora più chiaro delle attività in corso sotto la superficie dell’acqua», spiegano dal Ministero britannico.

L’intesa rientra in un più ampio programma, l’Atlantic Bastion, che punta a creare una forza navale ibrida composta da unità con e senza equipaggio. Il ministro della Difesa Luke Pollard, d’altronde, è stato chiaro: «Le minacce nelle profondità dell’Atlantico settentrionale stanno cambiando e noi stiamo cambiando con esse. Questo investimento fornisce alla Royal Navy nuove tecnologie per individuare più rapidamente le minacce e proteggere le nostre infrastrutture critiche, sostenendo al contempo le imprese britanniche». Non solo. «Dimostra pure che il Regno Unito sta portando avanti l’impegno nell’investire nelle Forze armate e nel rafforzare la deterrenza sottomarina».

I risvolti saranno anche sociali. L’accordo quadro con Ocean Infinity Solutions, società con sede nell’Hampshire, aprirà i cancelli a 200 nuovi lavoratori. Questi «si andranno ad aggiungere ai 38.700 posti già sostenuti direttamente dal dicastero, rafforzando allo stesso tempo la capacità della Marina britannica di proteggere le infrastrutture sottomarine del Paese».

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