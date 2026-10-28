Le Marine di Italia, Francia, Grecia e Cipro in mare per “Eunomia”

Le Marine di Italia, Francia, Grecia e Cipro si sono ritrovare in mare per “Eunomia”. Due gli obiettivi: mantenere e migliorare l’interoperabilità tra le parti e promuovere la libertà di navigazione nel Mar Mediterraneo.

L’esercitazione è giunta alla settimana edizione. Due le fasi. Durante la prima, in scena tra 16 e 17 ottobre a Limassol, si sono tenute le attività necessarie all’integrazione degli assetti: il “force assembly” degli equipaggi navali e di volo, il “force integration training”, un meeting a bordo di nave “Rizzo” e la “pre-sail conference” alla Cyprus Air Force di Paphos, dove i rappresentanti delle quattro Marine hanno esposto quanto pianificato. Successivamente, si è entrati nel vivo dell’esercitazione. Gli assetti hanno preso il mare e, tra il 18 e il 22 ottobre, affrontato complessi test in diverse forme di lotta. Tra queste, la Sarex (Search and Rescue), la lotta anti-sommergibile e anti-aerea, attività di fuoco con gli impianti di artiglieria e manovre cinematiche complesse, nonché comunicazioni e lotta asimmetrica.

L’attività in acqua si è conclusa nuovamente a bordo di nave Rizzo per il “Distinguished Victory Day”: una giornata alla quale hanno preso parte tutti i Capi di Stato Maggiore di Marina e Aeronautica, il ministro della Difesa cipriota e gli ambasciatori d’Italia, Francia e Grecia. “L’esercitazione – conclude una nota della Marina Militare – ha rappresentato un’ottima occasione per migliorare l’integrazione, condividere professionalità ed esperienze, aumentare l’interoperabilità degli assetti navali ed aerei delle quattro nazioni”.