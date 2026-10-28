Le Marine di Italia, Francia, Grecia e Cipro in mare per “Eunomia”

Nave Rizzo è stata protagonista dell'esercitazione con ritrovo nella capitale cipriota Limassol

Un momento dell'esercitazione Eunomia in una foto della Marina Militare
Un momento dell'esercitazione Eunomia in una foto della Marina Militare

Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2026 - 17:43

Le Marine di Italia, Francia, Grecia e Cipro si sono ritrovare in mare per “Eunomia”. Due gli obiettivi: mantenere e migliorare l’interoperabilità tra le parti e promuovere la libertà di navigazione nel Mar Mediterraneo.

L’esercitazione è giunta alla settimana edizione. Due le fasi. Durante la prima, in scena tra 16 e 17 ottobre a Limassol, si sono tenute le attività necessarie all’integrazione degli assetti: il “force assembly” degli equipaggi navali e di volo, il “force integration training”, un meeting a bordo di nave “Rizzo” e la “pre-sail conference” alla Cyprus Air Force di Paphos, dove i rappresentanti delle quattro Marine hanno esposto quanto pianificato. Successivamente, si è entrati nel vivo dell’esercitazione. Gli assetti hanno preso il mare e, tra il 18 e il 22 ottobre, affrontato complessi test in diverse forme di lotta. Tra queste, la Sarex (Search and Rescue), la lotta anti-sommergibile e anti-aerea, attività di fuoco con gli impianti di artiglieria e manovre cinematiche complesse, nonché comunicazioni e lotta asimmetrica.

L’attività in acqua si è conclusa nuovamente a bordo di nave Rizzo per il “Distinguished Victory Day”: una giornata alla quale hanno preso parte tutti i Capi di Stato Maggiore di Marina e Aeronautica, il ministro della Difesa cipriota e gli ambasciatori d’Italia, Francia e Grecia. “L’esercitazione – conclude una nota della Marina Militare – ha rappresentato un’ottima occasione per migliorare l’integrazione, condividere professionalità ed esperienze, aumentare l’interoperabilità degli assetti navali ed aerei delle quattro nazioni”.

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