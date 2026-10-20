Euronaval 2026, crescita record: 700 espositori da 40 Paesi

L’immagine scelta per il lancio della trentesima edizione di Euronaval è un sottomarino. Spunta dietro il capo del presidente Pierre Éric Pommellet e si collega alle sue parole: “L’innovazione è la chiave per crescere”, dice nel presentare una kermesse che fa segnare una crescita record: circa 700 espositori in rappresentanza di 40 nazionalità (di cui il 60% internazionali) e tra le 150 e le 170 delegazioni ufficiali.

Il tema

L’appuntamento è fissato dal 3 al 6 novembre al Parc des Expositions di Paris Nord Villepinte. “Towards High Intensity” – “Verso l’alta intensità” – è il tema individuato per l’edizione 2026 della fiera mondiale della difesa navale. Come sottolineato da Pommellet, “il mare rimane un luogo di cooperazione, ma sta diventando anche un’arena di competizione, pressione e confronto”. Gli fa eco Guillaume Merveilleux du Vignaux, commissario generale di Euronaval: “Assistiamo alla territorializzazione delle aree marittime e alla messa in discussione dell’equilibrio della sicurezza e del diritto internazionale. La combinazione di questo fattori contribuire a una tendenza globale verso il riarmo, perciò è diventato ancora più importante anticipare e adattarsi con agilità”.

Il programma

L’evento prenderà il via lunedì 2 novembre, con una grande conferenza inaugurale alla Maison de la Chimie a Parigi. Il titolo dell’evento, come svelato dalla coordinatrice Alix Valenti, sarà The Return of Naval Power in Conflict”: interverranno figure di spicco come Christophe Cluzel, Capo di Stato Maggiore della Marina francese, Patrick Pailloux, Direttore Generale degli Armamenti, e lo stesso Pommellet. Nei quattro giorni di esposizione a Villepinte, poi, sale e studi ospiteranno dibattiti, laboratori e tavole rotonde attorno a precisi filoni tematici giornalisti: il 3 sarà dedicato a guerra elettronica, minacce ibride, protezione delle infrastrutture critiche e dei fondali marini; il 4 a sistemi connessi, intelligenza artificiale, cybersicurezza e manutenzione predittiva; il 5 alle nuove dimensioni del combattimento navale. Il 6, infine, la kermesse verrà chiusa dalle tecnologie emergenti.

Seainnovation

Un’area chiave di Euronaval 2026 sarà “Seainnovation”: spazio raddoppiato rispetto al passato che ospita circa 30 start-up focalizzate su droni, sensori e intelligenza artificiale, in collaborazione con l’Agenzia per l’Innovazione della Difesa (AID) e Naval Group. Ma non è tutto. Ai tradizionali “Euronaval Awards” si aggiungono un tunnel immersivo e un’area espositiva statica: Il primo è un vero e proprio percorso esperienziale che riproduce il ponte di volo di una portaerei. Nella seconda, invece, si potranno trovare equipaggiamenti a grandezza naturale presentati da colossi come Airbus, Exail, Naval Group, Ocea e SeaOwl.

Una mostra sulla Marine Nationale

A completare il programma ci sarà anche “MARINE(S)”. In anteprima per il 400° anniversario della Marine Nationale, l’artista Ewan Lebourdais presenta scatti fotografici dedicati ai sommergibili nucleari, alle forze navali e ai cantieri francesi.