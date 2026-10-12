Un corriere non legge la mail, parti di un F35 finiscono nelle mani di Pechino

La logistica delle armi da guerra non sempre segue percorsi propri, capita invece che si intersechi con quella dei prodotti commerciali. Storie curiose si susseguono in un’epoca in cui i conflitti intorno al globo si moltiplicano. Qualche mese fa un camionista è stato arrestato a Bari mentre trasportava missili da guerra: secondo il suo avvocato era materiale della Nato e l’invio era autorizzato dal ministero francese della Difesa.

Adesso l’agenzia Bloomberg ha fatto emergere una storia anche più inquietante. Parti di un aereo supersofisticato F35, di fabbricazione statunitense, sono state sequestrate dalla Cina all’aeroporto di Hong Kong. Tutto per una mail non letta.

Le parti sequestrate (un cupolino della cabina di pilotaggio e uno sportello del vano armi) sarebbero coperte di una vernice assorbente anti-radar, quindi sensibili per la conservazione di segreti industriali bellici. Il governo di Pechino ha smentito di essere entrato in possesso di questo materiale. La ricostruzione di Bloomberg è però diversa.

Le parti farebbero parte di un F35 dell’aviazione australiana che dovevano essere mandate in revisione negli Stati Uniti. Secondo le procedure, questo tipo di spedizioni deve seguire percorsi certificati, stabiliti dal regolamento statunitense per il trasporto internazionale di armi (Itar). Ovviamente, Hong Kong non è una delle tappe autorizzate. Chi si occupava del trasporto, ossia Dsv, avrebbe mandato al corriere incaricato, ossia Ups, una mail che segnalava che dovevano essere applicate le procedure Itar. L’operatore però non ha fatto caso alla mail.

Questo semplice errore, sempre secondo Bloomberg, sarebbe bastato perché, anziché indirizzarsi verso hub considerati sicuri come la Corea del Sud o Taiwan, le parti di F35 finissero a Hong Kong, dove sarebbero scomparse nelle mani delle autorità cinesi.