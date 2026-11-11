Flotta ombra, Mosca avverte l’Europa: “Non interferite con le nostre navi”

La guerra delle sanzioni alla Russia si combatte sempre più anche sul mare. Mosca alza i toni con i Paesi europei e li mette in guardia da possibili interventi contro la cosiddetta «flotta ombra»: la rete di petroliere impiegata per mantenere aperte le esportazioni energetiche russe, aggirando le restrizioni occidentali. Una questione che riguarda ormai non soltanto il commercio del petrolio, ma anche gli equilibri strategici e la sicurezza marittima.

La tensione è aumentata con l’intensificarsi dei controlli europei sulle navi sospettate di operare con registrazioni poco trasparenti, assetti proprietari difficili da ricostruire e coperture assicurative irregolari. Secondo l’European Union Institute for Security Studies, nel 2026 Mosca ha risposto alla pressione europea portando alcune unità direttamente sotto bandiera russa e rafforzando la protezione militare delle petroliere. Navi da guerra russe hanno scortato unità della flotta ombra anche nel Golfo di Finlandia e nella Manica.

La scelta della bandiera russa cambia sensibilmente i termini della questione. Finora molte di queste petroliere hanno navigato sotto registri di Paesi terzi, spesso con assetti societari opachi. Un’unità che batte formalmente bandiera russa pone invece problemi assai più delicati in caso di fermo o abbordaggio, con il rischio di trasformare un’operazione di controllo in un confronto diretto con Mosca.

Per i governi europei si tratta di conciliare due esigenze. Da una parte, rendere effettive le sanzioni sulle esportazioni petrolifere russe e il price cap introdotto dal G7; dall’altra, evitare che i controlli sulle petroliere degenerino in incidenti militari o mettano a rischio la sicurezza delle rotte e delle infrastrutture sottomarine. ACLED segnala che alla flotta ombra sono stati associati episodi riguardanti i cavi sottomarini e attività con droni nel Baltico e nel Mare del Nord. Ricostruire il coinvolgimento delle singole navi e attribuire con certezza le responsabilità rimane però complesso.

Anche sul piano giuridico il confronto si sta facendo più delicato. L’European Union Institute for Security Studies rileva che le marine europee hanno fatto ricorso all’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che consente il diritto di visita in determinate circostanze, tra cui i casi di sospetto di assenza di una valida nazionalità della nave.

Nata per consentire a Mosca di continuare a esportare petrolio nonostante le sanzioni, la flotta ombra assume quindi un ruolo sempre più rilevante nella contrapposizione con l’Occidente. La presenza di unità militari russe a protezione delle petroliere aggiunge un elemento di rischio a una partita già complessa, nella quale interessi commerciali, diritto internazionale e sicurezza navale si intrecciano sempre più strettamente.