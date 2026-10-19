L’ammiraglio Vitale: “Perché la crisi di Bab el-Mandeb parte da lontano e riguarda tutti noi”

Lo Stretto di Bab el-Mandeb è tornato al centro dell’agenda geopolitica ed economica mondiale. Tra droni, minacce alle navi mercantili e la riconfigurazione delle rotte marittime globali, la sicurezza del Mar Rosso appare oggi drammaticamente fragile. Per comprendere le origini di questo dissesto e valutare le prospettive di una reale stabilizzazione, abbiamo rivolto alcune domande all’ammiraglio Vincenzo Vitale, già esperto marittimo presso l’Ambasciata d’Italia a Sana’a nel 2010. Tra cooperazione internazionale, missioni di sorveglianza come Aspides e nodi strategici legati alla politica energetica, ecco la sua analisi in esclusiva.
Ammiraglio Vitale, ritornare alla Sua esperienza di lavoro in Yemen – in questo momento storico – lo troviamo interessante come testata per un focus speciale sull’economia mercantile. Cosa ci dice?
«Vi rispondo subito ricordando l’iniziativa Friends of Yemen, un progetto che nacque su idea italiana tra il 2008 ed il 2009 e si consolidò con la firma dell’apposito accordo di Londra, a guida UK, nel gennaio 2010, ma con un posto di grande rilevanza del nostro Paese fra i 39 Stati ed Organizzazioni internazionali aderenti. Si tratta, e mi risulta sospeso quindi riattivabile, di un foro di cooperazione – al quale partecipai durante la mia permanenza come esperto marittimo presso l’Ambasciata d’Italia a Sana’a, per quasi tutto il 2010 – dove i paesi dell’Unione Europea, e del G8 primi fra tutti, svilupparono azioni concrete di attenzione strategica, aiuti materiali e vicinanza politica. Mi consenta il richiamo ad una foto emblematica – che Vi prego di pubblicare riprendendola da un articolo di questi giorni del Sole 24 Ore – poiché comprova il forte attivismo nel sostegno a tale Paese amico, in coerenza con la nostra longeva e vivace azione diplomatica al punto che fummo la prima nazione a riconoscere lo Yemen aprendo l’ambasciata a Sana’a nel settembre del 1926.»
Ma qual è il nesso tra ciò che lei mi sta dicendo e la crisi nel Mar Rosso generata dalla minaccia degli Houthi nello Stretto di Bab el-Mandeb?
«È nella foto che avete condiviso, perché attesta la speciale cooperazione avviata dall’Italia del Ministro Frattini nel 2009 e con essa il supporto delle Capitanerie nostrane alla neo istituita Guardia Costiera Yemenita ed alla stessa Ambasciata d’Italia. Ciò in modo particolare per costruirvi con Finmeccanica (ora Leonardo) la rete radar costiera, allora rivolta sia all’antiterrorismo che al contrasto della pirateria somala; tale sistema, programmato in tre tranche lungo le oltre mille miglia nautiche di quel litorale, nella prima fase di sviluppo mirava a coprire il Golfo di Aden e, ad Ovest, esattamente il versante yemenita dello Stretto di Bab el-Mandeb e fino a nord oltre Al Mokha, quindi all’estremità meridionale dell’accesso al Mar Rosso. Emerge dunque la grande lungimiranza dell’Italia – al punto da contagiare le Nazioni che poi hanno aderito alla richiamata iniziativa c.d. Friends of Yemen – in quanto la strategia più ampia, a margine dell’impegno contingente di sostenere i programmi internazionali di soppressione dei campi d’addestramento della frangia yemenita di Al-Qaeda (ricordo che la famiglia di Bin Laden era yemenita di Al-Mukalla, città marittima confinante con l’Oman), guardava ad uno Yemen da non abbandonare al proprio destino. Un’Italia che, per il consolidato e secolare rapporto diplomatico, puntava con determinazione ad una reale politica di sostegno verso una nazione povera ed internamente da sempre martoriata e scissa tra nord e sud, spingendola con consapevolezza storica e genuina amicizia all’equilibrio anelato dai suoi cittadini prevalentemente miti, generosi, dignitosi, colti, insomma specialmente meritevoli.»
Come fa, ammiraglio, a sostenere ancor oggi questo pensiero così forte, e come lo collega alle ripercussioni, mai così gravi, che quel choke point marittimo riflette sulla comunità economica mondiale?
«Perché non si doveva abbandonare quel Paese una volta sconfitta Al Qaeda in Yemen e dopo la caduta di Saleh, lasciandolo oramai da 11 anni in balia totale d’una insurrezione interna dal focolaio mai sopito; aggiungo che il dissesto civile (oggi conflitto non solo interno) è presente con guerriglie ed attentati alle istituzioni pressoché giornalieri fin da quando vi trascorsi tutto il mio 2010, anche perché la presenza di quelle nazioni non ha mai goduto d’un gradimento plebiscitario del popolo (…andavo a lavoro con la scorta, restavo intanato in hotel tutti i fine settimana e potetti indossare l’uniforme solo il 2 giugno in Ambasciata a porte chiuse…). Ciò nonostante fu un anno straordinariamente prodigo di iniziative di cooperazione civile a tutto tondo, dove tra tante attività stavamo lavorando come Italia marittima alla specifica tecnica delle due gare internazionali finalizzate al secondo e terzo lotto di quella rete radar costiera che avrebbe coperto interamente il periplo dello Yemen. In quel contesto, come consulente nel tavolo di supporto tecnico alla Guardia Costiera (sedevo lì quale liaison officer con miei omologhi di USA, UK e Francia), suggerivamo come Italia l’ampliamento marittimo della portata dei radar (un upgrade della prima fase) per coprire anche le acque internazionali; ciò dunque per ottenere un controllo maggiormente efficace dello Stretto di Bab el-Mandeb e non solo, in quanto ci saremmo spinti fino a tutto il versante sensibile più a sud nel Mar Rosso (regione di Al-Hudaida). Restando lì come coalizione internazionale rivolta alla graduale ripresa di quel martoriato Paese e – agendo primariamente sul raggiungimento di una stabilità politica, per quanto audace essendo al cospetto d’una organizzazione basata in ancestrali tribù radicate sull’impervio e complesso territorio – eravamo fortemente convinti, come Friends of Yemen, di poter compiere l’opera di affrancamento del Paese dalle condizioni impossibili in cui sarebbe stato verosimile ritrovarsi altrimenti; e dove infatti, nostro malgrado oggi più che mai, esso giace.»
Che ruolo avevano, in quel frangente, le Organizzazioni di IMO e la stessa Commissione UE?
«Tra i 39 sottoscrittori dell’accordo figurano l’ONU (quindi l’IMO di riflesso) e la stessa Delegazione (Ambasciata) dell’Unione Europea in Yemen. Quest’ultima rappresentava peraltro un significativo riferimento ed una guida all’azione diplomatica di cooperazione trasversale del nostro Paese in quella stagione; era altresì presente, con ingenti risorse rivolte allo sviluppo socio-economico, la Banca Mondiale. Io stesso, per conto della Yemeni Coast Guard, mi sono concentrato sullo sviluppo della nascente componente navale (l’Italia aveva già donato una nuova motovedetta costiera), valutando le qualità di due imponenti e nuove navi d’altura che USA e Giappone – in quella fase particolare e di condivisa costruzione della strategia marittima stessa che lo Yemen stava sviluppando – avevano rispettivamente deciso di donare. Come Italia, tra l’altro, avemmo la regia – dentro la cornice congiunta di intese IMO/UE – di realizzare (e lo facemmo nonostante i maggiori dissesti del 2011/12) la Centrale Operativa nazionale che avrebbe sorvegliato, con l’assistenza internazionale di alcuni dei rappresentanti di Friends of Yemen, il traffico marittimo lungo le coste di quella parte sensibile della penisola arabica, gestendone pure le emergenze.»
Quindi era in atto un programma internazionale marittimo di grande consistenza; ma poi cosa successe, visto che oggi siamo in piena crisi geopolitica proprio in quell’area?
«Nonostante l’interesse internazionale primario, in quello scenario complesso di paese, fosse quello di liberare il mondo dai campi di addestramento di Al Qaeda nello Yemen – obiettivo che la comunità internazionale era riuscita comunque a condividere con il pluridecennale governo autarchico guidato dal Presidente Alì Saleh – la stessa comunità mondiale aveva all’epoca ben compreso la rilevanza dell’equilibrio interno dello Yemen rispetto alla sicurezza del corridoio marittimo di Bab el-Mandeb: un vero e proprio collo di bottiglia chiaramente legato al funzionamento del Canale di Suez, tutt’uno con quelle stesse acque territoriali. E fu in quella medesima stagione – per motivi collaterali, ossia gli attacchi somali al naviglio internazionale – che l’Italia prese parte dal 2009 alla Missione europea Atalanta, ancora attuale ma di fatto derubricata rispetto al fenomeno pirateria: questa, in specie dal sopraggiungere dell’affine Missione europea Aspides del 2024, si concentra ora sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine critiche (altro asse su cui viaggia la moderna civiltà).»
Allora, a fronte della cessata attenzione interna allo Yemen – che ripetiamo corre ormai da quando gli Houthi, a partire dal 2014 specialmente, hanno preso il sopravvento contrapponendosi ai governi regolari del dopo Presidente Saleh – si può dire che l’attenzione marittima, da parte della comunità europea in modo speciale, non sia mai scaduta?
«La sua deduzione la condivido perché è comprovata oltremodo dai fatti, se ci riferiamo al nostro Paese: l’Italia e la nostra Marina, dal 2008 in modo specialmente sistemico, hanno posto ed attuato una sensibilità straordinaria alla sicurezza della marina mercantile nazionale e della flotta tutta d’interesse comunitario, tanto che siamo lì presenti con le nostre navi dentro le due richiamate missioni. È il resto però che non ha funzionato e, mi creda, ci rifletto da quando non potetti più continuare la mia missione in Yemen (febbraio 2011) per via di quella guerra civile che ci coscrisse a chiudere in un baleno l’Ambasciata d’Italia e lasciare il Paese per oltre un anno (come oggi del resto). Mi stupisce che quella stessa comunità europea – allargata al G7 o G20 ed ai medesimi 39 di Friends of Yemen (il cui sito web è fermo al 2015 ma non mi risulta che quel gruppo si sia mai sciolto) – non sia stata così perspicace da comprendere gli effetti della deriva interna alimentata dagli Houthi i quali, prima o poi, avrebbero indotto con tali divisioni e disordini politici a far divenire Bab el-Mandeb il baluardo dei più famigerati tra gli scissionisti. È chiaro che il proliferare della semplicità e del basso costo dei droni aerei armati ha fatto in brevissimo tempo la propria parte di dissesto, mettendo in evidente difficoltà e rischio la scorta al naviglio mercantile che Aspides quotidianamente prende sotto tutela.»
Come è stata riveduta la Missione Aspides in funzione della discesa a sud-ovest degli Houthi?
«La sua radice non è cambiata, poiché è un dispositivo difensivo che tutela gli interessi marittimi nazionali nell’ampia regione (Mar Rosso, Golfo di Aden, Stretto di Hormuz, Mare Arabico e Golfo di Oman) assicurando al tempo stesso la libertà di navigazione e la sicurezza attraverso i sistemi di sorveglianza marittima per proteggere le navi mercantili anche (in questa mutazione del quadro regionale) dagli attacchi provenienti dalla terraferma yemenita. Più in dettaglio le minacce sono: missili, droni marittimi ed aerei, attacchi da imbarcazioni. Aspides mantiene anche stretto contatto con il Centro di sicurezza marittima del Corno d’Africa (MSCHOA), con il naviglio internazionale in transito, e credo con la stessa Guardia Costiera yemenita perché essa è un asset essenziale del Governo regolare di quel paese. Diciamo quindi che una maggiore concentrazione di Aspides su Bab el-Mandeb – in questa fase cruenta in cui gli Houthi sono riusciti materialmente ad arrivare all’estremo sud-ovest (governatorato di Ta’izz quindi sino alla città costiera di Al-Mokha) – è stata legittimamente e con fermezza richiesta in specie dall’Italia.»
Cosa dovrebbe cambiare a suo giudizio per esser più efficaci all’interno di tale evoluto scenario di crisi?
«Ricordare in questo colloquio che dal Mar Rosso transita il 10% del petrolio mondiale, e che per quanto interessa l’Italia il 40% dell’intero traffico mercantile ed il 60% del nostro export verso l’Asia, lo ritengo un preambolo essenziale. Ma lo rammento più che altro per sollecitare, come del resto i vertici diplomatici nostri ed europei hanno fatto, le altre due nazioni (Francia e Spagna) che – assieme alla Grecia da sempre presente ed a noi – hanno analoghi interessi di protezione sia del loro naviglio di bandiera o di proprietà che del traffico internazionale garantente le relazioni marittime coi propri porti ubicati nel Mediterraneo Centrale. Mi colpisce come esse non cooperino più di tanto per assicurare i flussi mercantili da e per Marsiglia e su tutta l’area industriale di Fos sur Mer, piuttosto che da e per Barcellona, Tarragona e Sagunto (non mi spingo più ad ovest verso l’accesso da Gibilterra). Se pensiamo che la Francia avrebbe ad esempio l’interesse primario a proteggere la flotta container di stato di CMA-CGM che scala Marsiglia (dove ha il suo QG) e tutto il Mediterraneo, e ciò che, sempre partecipato dai transalpini, investe un gigante come Total, lo stupore di siffatta inerzia dovrebbe colpirci oltremodo. Quindi andrebbe rinvigorito di molto l’impegno di Aspides allargandolo a tanti, rispetto al dedicarsi di pochi, sebbene non si possa pensare che la sorveglianza internazionale di quel choke-point – altrimenti esiziale per il commercio e la stabilità mondiale – possa mantenersi perennemente con assetti dispendiosi (da guerra).»
E quindi qual è il suo pensiero possibilmente risolutivo?
«Nel soggiungere di non poter persuadermi che Francia e Spagna non sostengano con convinzione Aspides perché, a differenza d’Italia e Grecia, dispongono al pari della portualità atlantica, ritengo che un’eventuale partecipazione in Aspides della Turchia, visto che sia Aspides che Atalanta operano pure sotto la benedizione dell’ONU, non sia impossibile perché d’egida politica europea. Abbiamo un precedente – sebbene qui parliamo di missione a guida Nato – ossia la Ocean Shield rivolta alla lotta contro la pirateria somala, sciolta nel 2016 e dove la Turchia ha avuto un ruolo cooperante d’importante rilievo. Da quando l’Europa respinse l’alea di più Paesi – con l’Italia protagonista (anni dal 2008 al 2010) – verso un auspicabile ingresso della Turchia nella UE, la terra dell’ex Impero Ottomano ha progressivamente avuto, tra alti e bassi economici, un ruolo rilevante; e ciò nonostante i gravi disordini interni che la attraversarono in una prima fase tra il 2012 ed il 2014, in parte coincidenti con l’epoca della c.d. primavera araba. Se la crisi del Mar Nero per effetto del conflitto russo-ucraino sta provocando, dopo 18 anni, un rilevante disarmo della fiorente flotta mercantile turca (di proprietà e di bandiera), è altrettanto vero che la Turchia – la quale armandosi sempre più tende a divenire una potenza marittima regionale sempre più forte – non ha più alcuna ambizione/interesse di entrare nella UE. Erdogan preferisce quindi e viceversa giocare un ruolo di grande rilievo geopolitico e spesso di mediatore nel Mediterraneo Allargato e nell’Asia Minore, per crescere in postura ed esser percepito non soltanto come capo della nazione più armata del Mediterraneo; io vedo questa postura per certi aspetti un’opportunità da cavalcare alla bisogna, come in questo momento di assoluta crisi.»
Non sarebbe assurdo a suo giudizio, al perseverare della crisi di Bab el-Mandeb, il coinvolgimento in aiuto della Turchia?
«Tutt’altro, perché Ankara riconosce il Governo regolare dello Yemen ed abborra gli Houthi, sicché un intervento di cooperazione in mare turco dentro un assetto navale straordinario (extra UE a quel punto) sarebbe pure una scelta di politica internazionale a guida occidentale/europea di grande rilievo geostrategico. Dobbiamo tenere presente, al di là delle royalty che Ankara introita con i due oleodotti che dal Caspio e dall’Iraq approdano a Ceyhan nel Mediterraneo turco, quanto sia oggi determinante tale via alternativa in buona parte terrestre del greggio, così come sia rilevante l’interesse della Turchia a mantenere elevati, specie oggi ed in fieri con la crisi del Mar Nero, i suoi traffici con l’Asia (basti guardare gli attacchi di droni aerei russi a due navi cargo di proprietà turca del 6 ottobre, in acque bulgare). La Turchia non è autonoma in tema di materie prime e di filiere logistiche del tutto autoctone, e – tra le sue attività economiche più fiorenti – ha tutto l’interesse di mantenere il primato di cantieristica navale mercantile del continente europeo rivolta al cargo. Perciò non trovo improprio in questa fase cruciale fare la corte come Europa – con principi ben chiari di pretesa onestà diplomatica – ad Erdogan.»
Come vede da ultimo il futuro dello Yemen?
«Non dovrà più prevalere quell’egoismo di chi polarizza e permea la politica internazionale, provocando il disinteresse per lo Yemen in quanto territorio molto complesso il quale, a differenza degli altri paesi ricchi di petrolio e gas della Penisola Arabica, non ha pressoché nulla da offrire. Costituiscono eccezioni, da citare per onestà: a) la TotalEnergies che ai bei tempi realizzò nel porto di Balhaf un Terminal LNG del quale deteneva le maggiori azioni, e da cui venivano rifornite – sfruttando il gas della regione yemenita del Marib (6,7 milioni di tonnellate l’anno supportate da 320 km di gasdotto) – più nazioni non solo d’interesse commerciale francese (la struttura risulta inoperosa dal 2015); b) la presenza strategica dell’ENI – con il cui dirigente mi confrontai a Sana’a nel 2010 – che nonostante non estraesse greggio nel Golfo di Aden e nel Mare Arabico dalla fine degli anni ’70 manteneva comunque una propria sede tecnica in quel paese amico (…segno di visione strategica della nostra major). Sottolineo qui che l’emergenza umanitaria yemenita – e per questo basta documentarsi – non è quella che ha fatto sfollare, nei giorni attuali di maggiore recrudescenza degli Houthi a Sud-Ovest, circa centomila cittadini yemeniti; essa è tutt’altro da oltre un decennio, è radicata e quotidiana, e nostro malgrado in Italia non viene raccontata con tutta la cronaca che merita e con la pietas altrettanto dovuta. Il Paese, qualunque sia lo stato di dissesto interno, ha un governo regolare e riconosciuto assieme a tutte le sue appendici istituzionali, forces armate e guardia costiera incluse. Quindi, il ripristino dell’accordo Amici dello Yemen potrebbe essere una prima leva di lavoro, anche qualora solo la metà dei 39 partecipanti (fra paesi ed organizzazioni) dovessero eventualmente presentarsi alla ripartenza della struttura di cooperazione. Ma ciò deve eticamente ed in modo convincente e consapevole prescindere dall’interesse – chiaramente politico e strategico per la comunità mondiale di questo momento gravissimo – di rendere sicuro il Mar Rosso semplicemente per motivi commerciali. Il segnale che in questi ultimi giorni gli Houthi stiano gradualmente ripiegando verso nord non deve farci rilassare, ma è da leggere per esperienza come una tregua. Perciò l’Italia, per storia d’amicizia vera e come ho esordito, potrebbe fare qui la vera differenza.»
Lei ha fatto un accenno ad un asset strategico (due pipeline) per l’energia mondiale, cos’altro mi dice al riguardo in questo momento cruciale da esperto pure di tale settore?
«La politica di governo deve plaudire, come ha appena fatto, un petroliere (privato) italiano che ha appena rilevato la Raffineria ISAB di Priolo (SR); ma quella stessa politica più d’un anno fa ha sostenuto la golden power per VITOL (olandese, che non è una major petrolifera ma un trader di energie-commodity) che ha acquistato una delle più performanti raffinerie d’Europa (la SARAS di Moratti a Cagliari-Sarroch) ed ancor prima ha assistito alla vendita alla stessa VITOL (qui affiancata da un partner tedesco sempre dell’energia) delle maggiori azioni americane-qatarine (70%) del più grande rigassificatore nazionale (quello fisso in mare fuori Rovigo, l’Adriatic LNG che rigassifica 10 miliardi di M3 l’anno); al tempo stesso, questo maggio, il nostro paese ha sostenuto una terza golden power per vendere l’API di Falconara agli Azeri. Meno male che la stessa API un anno prima aveva acquistato la SARPOM (della ESSO) a Trecate. Ergo che una politica energetica reale e lungimirante non può intervenire in ritardo ed a tampone sulla scia delle guerre. I Rigassificatori flottanti andavano comprati quando la Croazia (con il 40% di finanze europee a fondo perduto, 2019-20) realizzò quello suo (Il Friuli V&G non lo volle e quella infrastruttura, pensate un po’, è oggi pure un polmone per l’Austria). Noi nel 2021 ne abbiamo comprati due a costi molto più elevati; con la stessa logica il rigassificatore di Rovigo sarebbe dovuto divenire per il 100% nazionale, piuttosto che al solo 30% rimasto oggi a quella stessa ENI che ha investito, giustamente, sui predetti rigassificatori flottanti di Piombino e Ravenna. Penso che siamo tutti consapevoli che il LNG (metano liquido compresso che solo così per riduzione del volume può viaggiare in tanks via mare) abbia maggiorazioni di costo di imbarco, trasporto e sbarco impressionanti, e che specie in momenti di crisi come questo ciò comporta il salto del calmiere e delle marginalità speculative generanti grandi incertezze sociali; ma se non si fosse realizzata la TAP in Puglia, con il gas del Mar Caspio ed al tempo il gasdotto algerino, così come il rigassificatore della Spezia (questi due ultimi figli di Mattei), e poi più avanti i rigassificatori di Livorno e Rovigo, in che condizioni saremmo oggi? Mio malgrado inascoltato tecnocrate un po’ visionario, dichiarai a Limes nel settembre 2020 – prima che tutti ci disalimentassimo dai due gas streams russi – che all’Italia mancavano 3 rigassificatori: ma tant’è li abbiamo poi comprati a prezzi speculativi. Coraggio quindi, ma non dimentichiamo la crisi climatica come spesso ci ricordano il nostro grande Presidente Mattarella ed il Papa Prevot, ed ancor prima Bergoglio che vi scrisse persino un’enciclica. Si tratta di pensieri autentici ma guardate un po’ allineati all’europeismo, piuttosto che al negazionismo Trumpiano, che non si liquidano con l’assunto che la disfatta delle raffinerie nel nostro continente sia il frutto della drastica linea di transizione energetica disegnata da questo Parlamento e Governo dell’UE. E va anche detto che SARAS Raffineria e Rovigo LNG, così come SARPOM Raffineria, sono rimaste tuttavia in mano europea (Olanda-Germania-Italia). In ogni caso, se nella stessa epoca la grande raffineria Esso di Augusta è passata in mano d’Algeria (Sonatrach), come ora API agli azeri, una politica protezionista dell’energia, dove le raffinerie rappresentano tutte asset strategici essenziali – quindi esiziali se assenti – avrebbe dovuto essere progressista e conservatrice al tempo stesso (alla francese) piuttosto che inseguire soltanto gli effetti delle crisi internazionali; ergo, se chiudono le raffinerie per miopia dell’Europa non mi pare essere un teorema ma, piuttosto, un pensiero politico come tanti di questi concitati giorni. Mi siano consentiti in chiusura due incisi: a) intendo riferirmi alla scelta fatta in Europa da ExxonMobil da tre anni a questa parte, ossia da quando la maggiore tra le major si è affrancata dal mercato comunitario della raffinazione e delle stazioni di servizio, vendendo non soltanto in Italia i suoi asset petroliferi presenti da oltre un secolo e concentrandosi sul petrolchimico nord/europeo. Parliamo di quella stessa chimica che in Italia è tramontata con l’era Montedison-Enichem (Ferruzzi e Gardini da ultimo), e da allora la compriamo proprio dai paesi del Nord-Europa; quindi quasi miopi e convinti che il settore – come quello dell’acciaio in crisi per mancanza di visione su di un altro asset strategico per la nostra economia ed il sociale – non possa produrre alimentandosi con tecnologie green; b) in pieno tema d’economia marittima, a fronte di molte analisi, confronti e dichiarazioni di esperti, non abbiamo ancora ascoltato una riflessione convinta ed autorevole, quindi politica e di visione geostrategica, sul disastroso isolamento dei porti e dell’economia italiana in primo luogo. Dentro tale scenario molto critico pongo al secondo posto la Grecia, ma riflettiamo sul fatto che sono tante (22) le nazioni bagnate dal Mare Nostrum; si salverebbero in parte Francia e Spagna, mentre il Marocco sarebbe l’unico quasi indenne per la sua marginalità mediterranea. Non comprendo dunque come mai, oltre a chiedere l’equilibrato concorso in Aspides, non stia maturando una reale ed autorevole mobilitazione politica – dalla visione prospettica e quindi animata da strategia di lungo termine – tesa ad anemizzare con più strumenti ogni minaccia alla sensibilità del Mar Rosso, e primariamente dello Stretto di Bab el-Mandeb: sono convinto che molti di noi l’attendano trepidamente.»