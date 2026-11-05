Saipem e Subsea7, arriva l’ok alla fusione dal tribunale del Cade brasiliano

L'annuncio è arrivato dalla società italiana, che ha precisato: "Resta la condizione che vengano rispettati gli impegni stabiliti in un accordo sul controllo delle concentrazioni"

Ultimo aggiornamento 5 novembre 2026 - 12:26

Luce verde. Il tribunale del Conselho Administrativo de Defensa Economica del Brasile ha approvato la proposta di fusione tra Saipem e Subsea7 per la creazione di “Saipem7”. Ad annunciarlo è la stessa società italiana, che precisa: “Resta la condizione che vengano rispettati gli impegni stabiliti in un accordo sul controllo delle concentrazioni”.

Nella comunicazione, stringata ma significativa, Saipem ha ribadito come, insieme a Subsea7, resta “fermamente impegnata nell’operazione” e come “continuerà a lavorare in modo costruttivo con le autorità competenti per ottenere un rapido soddisfacimento delle ultime condizioni stabilite nel piano di fusione”. Il nodo sono le concentrazioni. Entrambe le società, si legge ancora nella nota, “si sono impegnate a cedere la nave Seven Borealis per rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza sollevate dal tribunale del Cade durante l’istruttoria”. Come specificato, l’impegno include “clausole specifiche, volute per garantire la continuità nell’esecuzione del portafoglio ordini esistente”. Con una precisazione: “Non si prevede che la dismissione incida in modo significativo sulle motivazioni strategiche della combinazione proposta, e le sinergie precedentemente annunciate sono confermate”, spiegano ancora da Saipem.

Saipem, ricordiamo, è attiva nel settore ingegneristico e nella costruzione di grandi progetti infrastrutturali sia offshore sia onshore. La società dispone di 5 cantieri, di una flotta navale composta da 17 unità e di 7 impianti di perforazione. Opera in oltre 50 Paesi e dà lavoro a circa 30 mila persone di 125 nazionalità differenti. Subsea7, invece, è una multinazionale lussemburghese, con sede a Londra, specializzata in servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di infrastrutture sottomarine e offshore nel campo dell’energia.

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