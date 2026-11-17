La sera del 13 novembre è stata rilevata sospetta attività di droni non autorizzata sopra la base RAF Lakenheath, nel Suffolk, mentre sirene sono state udite anche nelle vicine basi di Mildenhall e Feltwell. Le basi sono utilizzate dall’aviazione americana per sostenere le operazioni contro l’Iran, e le prime ricostruzioni hanno infatti collegato l’episodio alla minaccia iraniana che pochi giorni prima aveva spinto gli Stati Uniti a trasferire altrove gli aerei cisterna di Mildenhall. La pista è plausibile, ma più a nord si trova da giorni anche la HAV Dolphin, una nave cargo sospettata di legami con l’intelligence russa e già osservata nella stessa area proprio durante gli avvistamenti di droni sopra le stesse basi nel novembre 2024.

L’ipotesi iraniana ha più di un elemento a sostegno. Il 9 novembre almeno dieci aerei cisterna KC-135 americani sono stati trasferiti da Mildenhall verso altre basi europee. Secondo funzionari statunitensi rimasti anonimi, la decisione sarebbe stata presa in seguito a una minaccia iraniana di cui non è stata resa nota la natura. Già il 27 settembre cinque uomini sono stati arrestati mentre si dirigevano verso la base RAF Fairford a bordo di tre furgoni e fin dalle prime ore si è ritenuta probabile la matrice iraniana. Nelle settimane successive sono state fermate altre due persone, tra cui un cittadino con doppia nazionalità britannica e iraniana. A fine ottobre due uomini sono stati incriminati, uno dei quali accusato di aver assistito l’intelligence iraniana, secondo la polizia antiterrorismo britannica.

Resta però il caso della HAV Dolphin. Secondo i dati AIS, il 9 novembre la nave era ormeggiata nel porto di Goole e nella tarda serata del 10 novembre si è spostata alla rada fuori dalla foce del fiume Humber, a circa 135 chilometri da Lakenheath, dove è rimasta fino all’alba del 12 novembre. Invece di dirigersi verso un porto, la nave ha cominciato a muoversi avanti e indietro lungo la costa a velocità molto bassa e senza indicare alcuna destinazione. Solo il 16 novembre, tre giorni dopo l’episodio di Lakenheath, la HAV Dolphin ha ripreso velocità e si è diretta verso sud indicando Rotterdam come porto di destinazione.

La nave è menzionata più volte nel rapporto dell’International Institute for Strategic Studies (IISS) dedicato ai sorvoli di droni russi in Europa, che tra l’agosto del 2024 e il febbraio del 2026 ha contato 144 sorvoli sospetti in tredici Paesi, di cui la metà circa sopra basi militari. Il rapporto colloca la HAV Dolphin nel Regno Unito durante i sorvoli del 2024 su Lakenheath, Mildenhall e Feltwell, ma anche al largo di Kiel, in Germania, durante il sorvolo della base sommergibili di Eckernförde del maggio 2025 e a circa 350 chilometri da Île Longue, base dei sottomarini nucleari francesi, durante il sorvolo del dicembre 2025. Secondo l’IISS, un drone come l’Orlan-10, con un raggio d’azione dichiarato di 500 chilometri, può essere lanciato dal ponte di un mercantile di medie dimensioni.

La HAV Dolphin fa parte del gruppo norvegese HAV Shipping, sospettato di legami con Mosca per via del reclutamento di equipaggi russi attraverso un ufficio a Kaliningrad e dello svolgimento di lavori in un cantiere vicino alle forze armate russe. Dello stesso gruppo fa parte la HAV Germanica, che a fine ottobre ha proceduto per due giorni a bassa velocità, avanti e indietro lungo la costa, di fronte a un’area addestrativa delle forze armate svedesi. Si tratta, verosimilmente, della nave ispezionata dalla polizia di frontiera svedese nel porto di Storugns, sull’isola di Gotland (ufficialmente, l’identità non è stata diffusa dalle autorità svedesi). Anche la HAV Snapper, nave gemella della HAV Dolphin e parte dello stesso gruppo, compare tra le navi sospette citate nel rapporto dell’IISS.

Le rotte ufficiali di queste navi sono coerenti con normali attività commerciali e le ispezioni effettuate non hanno mai rilevato nulla. Secondo fonti di intelligence europee, però, è molto probabile che operino nell’interesse di Mosca, mentre l’armatore respinge ogni accusa.

Né l’ipotesi iraniana né l’ipotesi russa possono essere escluse e non è detto che siano alternative. Russia e Iran hanno entrambi interesse a disturbare l’attività delle basi sul suolo europeo e la loro collaborazione in campo di intelligence è già documentata. Un coordinamento tra Mosca e Teheran in questo contesto, per ora, resta un’ipotesi, ma le coincidenze cominciano ad accumularsi per la HAV Dolphin, che si è trovata ancora una volta nel posto giusto al momento giusto.