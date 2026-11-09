Il Canale di Suez torna a crescere: +94% di ricavi a ottobre, il miglior mese dalla crisi del Mar Rosso

Il Canale di Suez ha registrato a ottobre 2026 la migliore performance mensile da quando, alla fine del 2023, gli attacchi nel Mar Rosso hanno spinto gran parte del traffico commerciale a deviare verso il Capo di Buona Speranza. Secondo i dati annunciati dal presidente dell’Autorità del Canale di Suez (SCA), l’ammiraglio Osama Rabie, i ricavi sono saliti a 724 milioni di dollari, con un aumento del 94% rispetto ai 373 milioni dello stesso mese del 2025.

Sono transitate 1.490 navi, contro le 1.128 di ottobre 2025 (+32%), per un tonnellaggio netto complessivo di 88 milioni di tonnellate, in crescita dell’86% rispetto ai 47 milioni dell’anno precedente. Si tratta dei livelli mensili più elevati dall’inizio della crisi.

Rabie ha presentato i numeri durante un incontro organizzato dall’Associazione degli imprenditori egiziani, sottolineando che i miglioramenti arrivano nonostante le tensioni geopolitiche ancora presenti nella regione. «Il trend positivo dovrebbe proseguire man mano che un numero maggiore di compagnie internazionali riprende i transiti», ha dichiarato, evidenziando il ruolo del Canale nella stabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali. La crisi aveva colpito duramente le casse egiziane: le deviazioni attorno all’Africa avevano ridotto drasticamente i passaggi e i proventi, una delle principali fonti di valuta estera del Paese. Negli ultimi mesi, però, il ritorno di navi portacontainer di grandi dimensioni e di alcune rotte Asia-Europa ha accelerato la ripresa. Fonti del settore indicano che più del 50% della capacità container pre-crisi è tornata a utilizzare la via di Suez, anche se i volumi complessivi restano ancora inferiori ai livelli del 2023.

Oltre ai ricavi da transito, l’Autorità sta cercando di diversificare le entrate. Rabie ha illustrato iniziative che includono l’espansione delle capacità di cantieristica navale nazionale, lo sviluppo di unità navali per l’export sotto il marchio “Made in Egypt” e il rafforzamento della collaborazione con il settore privato. Sono stati introdotti o potenziati servizi aggiuntivi come la raccolta dei rifiuti navali, la manutenzione e le riparazioni, il salvataggio marittimo, le evacuazioni mediche e la risposta all’inquinamento.

Durante lo stesso incontro, rappresentanti del settore hanno sottolineato i vantaggi del Canale in termini di riduzione delle distanze di navigazione, dei tempi di viaggio e delle emissioni di carbonio rispetto alle rotte alternative. Sono state discusse anche opportunità di partnership pubblico-private, servizi digitali e formazione della forza lavoro marittima.

Il ritorno non è ancora completo e resta legato all’evoluzione della sicurezza nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb. Alcune compagnie, come segnalato da fonti vicine a CMA CGM, continuano a utilizzare Suez per una parte rilevante dei servizi e valutano un ritorno più ampio a condizione che le condizioni di sicurezza si consolidino.

Per l’Egitto, il dato di ottobre rappresenta un segnale concreto di ripresa economica e strategica. Il Canale di Suez torna a dimostrare la sua centralità nel commercio mondiale, anche se la piena normalizzazione dipenderà dalla stabilità regionale e dalla capacità di mantenere competitivi i servizi e le tariffe.