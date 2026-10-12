L’ex premier britannico Johnson sull’accordo Trump-Putin: “Royal Navy intercetti le navi russe nella Manica”

In una lunga intervista, ha definito "disgustoso" il patto sul carburante tra Stati Uniti e Russia

Outgoing British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on his last day in office, outside Downing Street, in London Britain September 6, 2022. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Ultimo aggiornamento 12 ottobre 2026 - 13:06

“Disgustoso”. Così Boris Johnson ha bollato l’accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio russo. “Scandaloso”, invece, è stato l’aggettivo scelto per commentare la sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sul carburante di mosca. Ma non è tutto. L’ex premier britannico è arrivato anche ad auspicare che la Royal Navy intercetti nella Manica le navi russe che lo trasportano.

In una lunga intervista al Daily Mail, Johnson è stato netto. Secondo lui, Trump costringe “gli automobilisti americani a finanziare il massacro di Putin” per far scendere i prezzi alla pompa negli Stati Uniti. Perché al presidente russo “dovrebbe essere permesso di distruggere le infrastrutture energetiche ucraine, oltre a uccidere innumerevoli civili, se agli ucraini è vietato rispondere?”, ha aggiunto riferendosi all’intimazione di Trump a Volodymyr Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe nell’ambito di una cosiddetta tregua energetica. 

Poi la chiosa sulla Forza armata britannica. Johnson, tra i più strenui sostenitori di Kiev e amico personale del presidente ucraino, ha affermato di dubitare che Putin abbia il gasolio da spedire negli Usa: “Ma se prova a passare dalla Manica spero che venga intercettato dalla Royal Navy”, ha concluso. 

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