L’ex premier britannico Johnson sull’accordo Trump-Putin: “Royal Navy intercetti le navi russe nella Manica”

“Disgustoso”. Così Boris Johnson ha bollato l’accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio russo. “Scandaloso”, invece, è stato l’aggettivo scelto per commentare la sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sul carburante di mosca. Ma non è tutto. L’ex premier britannico è arrivato anche ad auspicare che la Royal Navy intercetti nella Manica le navi russe che lo trasportano.

In una lunga intervista al Daily Mail, Johnson è stato netto. Secondo lui, Trump costringe “gli automobilisti americani a finanziare il massacro di Putin” per far scendere i prezzi alla pompa negli Stati Uniti. Perché al presidente russo “dovrebbe essere permesso di distruggere le infrastrutture energetiche ucraine, oltre a uccidere innumerevoli civili, se agli ucraini è vietato rispondere?”, ha aggiunto riferendosi all’intimazione di Trump a Volodymyr Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe nell’ambito di una cosiddetta tregua energetica.

Poi la chiosa sulla Forza armata britannica. Johnson, tra i più strenui sostenitori di Kiev e amico personale del presidente ucraino, ha affermato di dubitare che Putin abbia il gasolio da spedire negli Usa: “Ma se prova a passare dalla Manica spero che venga intercettato dalla Royal Navy”, ha concluso.