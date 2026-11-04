Joint venture tra Elt Group e Thales: “Nuova realtà della difesa elettronica navale”

Elt Group e Thales hanno annunciato una nuova joint venture. Ha preso il nome di “Thales ELT Naval EW Solutions”. E avrà come l’obiettivo di “rafforzare il posizionamento delle due società e affermarsi come una delle principali realtà europee nella guerra elettronica navale (EW), cogliendo le opportunità offerte da questo mercato strategico in rapida crescita e accelerando lo sviluppo di soluzioni avanzate per la protezione delle piattaforme navali”.

La nuova società, si legge in una nota, farà leva sulle competenze e sui portafogli di prodotti di entrambi i gruppi, consolidati da oltre vent’anni di collaborazione tra ELT e Thales e dall’esperienza maturata attraverso il consorzio SIGEN a supporto di Marina Militare e Marine Nationale. Secondo gli accordi di governance, per il primo mandato Matthieu Bouquet, designato da Thales, ricoprirà il ruolo di presidente, mentre Gianni Maratta, designato da Elt, assumerà la carica di amministratore delegato.

“Questa nuova collaborazione industriale con Thales sulle sfide della guerra elettronica navale amplifica la forza delle nostre rispettive capacità ed eccellenze, consolidando al contempo una partnership industriale e di programma di lungo periodo”, dice Domitilla Benigni, ceo & coo di ELT Group. Per Philippe Duhamel, vicepresidente esecutivo Defence Mission Systems di Thales, si tratta di una partnership che “rafforza il nostro impegno ad ampliare congiuntamente le capacità di sviluppo di tecnologie sofisticate per lo spettro elettromagnetico nell’ambito della guerra elettronica navale“.