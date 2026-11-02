Kallas condanna gli attacchi Houthi e torna su Aspides: “Proteggiamo il traffico marittimo”

“L’Unione Europea condanna fermamente la continua escalation militare degli Houthi nello Yemen e i loro attacchi contro l’Arabia Saudita, in particolare quelli che prendono di mira civili e infrastrutture civili. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al governo legittimo dello Yemen, al Regno dell’Arabia Saudita e ai loro popoli. I recenti attacchi contro il palazzo Al-Maashiq ad Aden, il perdurante assedio di Taiz, l’azione militare lungo la costa occidentale dello Yemen e gli attacchi contro l’Arabia Saudita costituiscono atti efferati”. Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas, in una dichiarazione a nome dell’Unione europea sulla situazione nello Yemen.

“Tutte le azioni militari degli Houthi devono cessare immediatamente. Invitiamo tutti gli attori, Iran compreso, a porre fine a qualsiasi sostegno militare agli Houthi, in violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’Ue ribadisce il proprio fermo impegno a favore dell’unità, della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello Yemen. Restiamo pienamente impegnati e intensificheremo il nostro sostegno al governo legittimo dello Yemen e al Consiglio di leadership presidenziale”, si legge nel testo.

“L’Ue resta impegnata a sostenere il popolo yemenita, anche attraverso il recente incremento di 25 milioni di euro destinati all’assistenza umanitaria d’emergenza, per un totale di 110 milioni di euro nel 2026. Dal 2015, l’Ue ha fornito quasi 2 miliardi di euro in aiuti umanitari, sostegno allo sviluppo, risposta alle crisi e contributi al consolidamento della pace. L’Ue ribadisce l’importanza di salvaguardare la sicurezza marittima e la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, in conformità con il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale del mare, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”.

La chiosa di Kallas è sull’operazione Eunavfor Aspides: “L’operazione difensiva dell’Unione Europea continuerà a fornire il suo contributo fondamentale per garantire la libertà di navigazione, proteggere il traffico in mare e salvaguardare la vita dei marittimi”.