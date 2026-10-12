Kallas e l’appello su Aspides: “Abbiamo bisogno di almeno 10 navi”

L'Alto rappresentante per l'Unione Europea al termine del Consiglio Affari Esteri: "Discussione ancora in corso"

L'Alto Rappresentante Kaja Kallas
L'Alto Rappresentante Kaja Kallas

Ultimo aggiornamento 12 ottobre 2026 - 18:08

“Per quanto riguarda l’operazione Aspides, abbiamo bisogno di almeno dieci navi”. L’appello arriva direttamente dall’alto rappresentante dell’Unione Europea Kaja Kallas al termine del Consiglio Affari Esteri. Tuttavia, ha specificato, “abbiamo appreso da alcuni Stati membri che la discussione è ancora in corso”.

Kallas è stata netta: “Spero che la discussione si traduca nell’effettivo invio delle navi di cui questa operazione ha realmente bisogno, perché se vogliamo essere un garante credibile della sicurezza nella regione, dobbiamo avere una missione credibile, e per questo abbiamo bisogno di più navi“. Le operazioni di scorta, ha aggiunto, “stanno assumendo un’importanza sempre maggiore, vista la pericolosa escalation da parte degli Houti“. Di conseguenza, l’alto rappresentante Ue ha accolto con favore “le unità supplementari recentemente offerte dagli Stati membri”. Ma “è anche chiaro – ha concluso -. che ne occorrono altre: mantenere aperto il Mar Rosso è nell’interesse strategico dell’Europa”. 

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