La Marina americana manda per la prima volta una nave senza equipaggio con un gruppo di portaerei

Per la prima volta nella sua storia, la Marina degli Stati Uniti ha schierato un gruppo di portaerei accompagnato da una nave di superficie di medie dimensioni priva di equipaggio. Si tratta del Seahawk, un prototipo di Medium Unmanned Surface Vessel costruito da Leidos, che sta navigando insieme al Carrier Strike Group 9, incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt. Il gruppo ha lasciato San Diego all’inizio di ottobre ed è diretto in Medio Oriente attraverso il Pacifico. L’annuncio è arrivato dall’Acting Secretary of the Navy, Hung Cao, durante un intervento all’Association of the United States Army a Washington. «Questo è il primo carrier strike group a schierarsi con una grande nave di superficie senza equipaggio, ed è un moltiplicatore di forze. Immaginate di avere più cannoni là fuori», ha dichiarato Cao.

Il Seahawk è un trimarano di circa 145 tonnellate e 42 metri di lunghezza, evoluzione del progetto Sea Hunter. Nato da un contratto per perfezionare le soluzioni basate sulle prime esperienze sul campo, è stato progettato per navigare in autonomia per mesi con interventi umani ridotti al minimo. Ogni sistema di bordo è configurato per funzionare a lungo senza bisogno di manutenzione. Originariamente concepito come piattaforma disarmata per il trasporto di sensori di sorveglianza e sonar antisommergibile, Leidos aveva già confermato a settembre che il mezzo stava operando insieme alla Theodore Roosevelt, definendolo il primo USV di medie dimensioni a essere impiegato operativamente in un gruppo d’attacco. In precedenza aveva preso parte all’esercitazione Rim of the Pacific, testando anche il rifornimento in mare, tra cui un’operazione di refueling a poppa con il cacciatorpediniere USS Chafee.

Secondo diverse fonti la scorta della portaerei comprende l’incrociatore USS Chosin e i cacciatorpediniere USS Paul Hamilton, USS Decatur e USS Carl M. Levin, oltre al Carrier Air Wing 11. Poiché non può essere stivato a bordo, il Seahawk naviga in formazione come unità autonoma. Cao ha sottolineato che i mezzi senza equipaggio sono più rapidi e semplici da costruire rispetto a quelli tradizionali, non richiedendo i complessi impianti di supporto vitale per il personale. Ha inoltre ricordato l’impiego di droni sottomarini per lo sminamento nello Stretto di Hormuz e di altre piattaforme autonome in missioni di recupero.

Il dispiegamento si inserisce in un contesto di forte tensione regionale. Il gruppo della Theodore Roosevelt è diretto in Medio Oriente dove, secondo fonti statunitensi, potrebbe offrire nuove opzioni operative qualora Washington decidesse di intervenire militarmente. L’integrazione di un mezzo di queste dimensioni in una formazione da combattimento ad alta intensità segna il passaggio concreto dalla fase sperimentale a quella operativa. Da anni la Marina americana punta a una flotta ibrida in cui i sistemi autonomi ampliano le capacità di sorveglianza, la presenza sul campo e il potenziale di fuoco senza rischiare vite umane. Grazie alla capacità di navigare in autonomia anche in condizioni di GPS schermato e di integrarsi nella rete di comando e controllo, il Seahawk rappresenta il primo banco di prova su larga scala per questa transizione.

(U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kevin C. Leitner)