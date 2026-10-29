Le navi da ricerca cinesi mappano i cavi del Pacifico: cresce il rischio per i giganti del tech

Sotto il Pacifico corre una rete di cavi in fibra ottica da cui dipende gran parte delle comunicazioni digitali mondiali. La loro sicurezza è diventata una questione strategica, soprattutto per Google, Meta, Microsoft e gli altri grandi gruppi tecnologici che ne utilizzano la capacità per collegare data center e servizi cloud. Due analisi americane pubblicate negli ultimi mesi segnalano un’attività crescente delle navi da ricerca cinesi in prossimità di queste infrastrutture. Un’attività che, secondo gli autori, potrebbe servire a raccogliere informazioni utili in caso di crisi militare, fino a preparare eventuali azioni di sabotaggio.

Nel settembre 2026, la U.S.-China Economic and Security Review Commission ha pubblicato uno studio realizzato dal China Strategic Risks Institute. Il rapporto introduce un indice, il Trans-Pacific Cable Gray Zone Vulnerability Index, che valuta l’esposizione dei cavi sulla base di diversi fattori: profondità dei fondali, traffico marittimo, proprietà delle infrastrutture, vicinanza alle aree rivendicate dalla Cina e collegamenti con Taiwan. Tra i dieci sistemi considerati più vulnerabili compaiono diversi progetti con un forte coinvolgimento delle aziende tecnologiche americane, alcuni ancora in costruzione. È il caso del progetto TPU di Google, del cavo ORCA di Meta e del sistema E2A, partecipato da Verizon insieme a società giapponesi, sudcoreane e taiwanesi. Tutti e tre rientrano nei primi cinque posti della graduatoria. Il Trans-Pacific Express, in servizio da tempo, risulta il sistema più esposto secondo l’indice.

Il problema riguarda soprattutto i collegamenti tra gli Stati Uniti e Taiwan, il Giappone e le Filippine. In diversi tratti, i cavi attraversano fondali relativamente bassi e aree percorse da un intenso traffico navale, talvolta in prossimità di zone contese. Il rapporto avverte che il danneggiamento di un collegamento importante potrebbe mettere sotto pressione la capacità disponibile sulle rotte alternative, allungando i percorsi dei dati e aumentando i tempi di risposta. Se più cavi venissero interrotti contemporaneamente, come potrebbe accadere in una crisi intorno a Taiwan, le conseguenze si estenderebbero ai servizi Internet, ai mercati finanziari, al cloud e alle applicazioni di intelligenza artificiale che richiedono collegamenti rapidi e stabili tra le due sponde del Pacifico.

Un secondo studio, pubblicato nell’ottobre 2026 dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), ha analizzato gli spostamenti di oltre 200 navi da ricerca di diversi Paesi tra il 2020 e la fine del 2025. Dall’esame delle rotte emerge una presenza particolarmente significativa delle unità cinesi in prossimità delle infrastrutture sottomarine. Nel 2024, sette navi cinesi sono rientrate nel 20% delle unità che hanno navigato più vicino ai cavi considerati critici. Due navi, la Xiang Yang Hong 06 e la Ke Xue, hanno ripetuto percorsi a griglia, simili a quelli utilizzati per le campagne di rilevamento dei fondali, in aree strategiche al largo di Guam e vicino alla prima catena di isole del Pacifico. Le loro rotte hanno interessato anche zone in prossimità del cavo russo Polar Express, nel Mare di Bering.

Le navi da ricerca possono svolgere attività scientifiche e, allo stesso tempo, raccogliere dati di interesse militare. Gli ecoscandagli multibeam e gli altri strumenti per la mappatura dei fondali consentono di ottenere informazioni sulla morfologia del fondo marino, utili per la navigazione dei sottomarini, per migliorare le prestazioni dei sonar e per pianificare operazioni subacquee. Il rapporto colloca queste attività nel quadro della strategia cinese di fusione tra ricerca civile e sviluppo militare. Tra le capacità considerate figurano anche sommergibili in grado di operare a profondità estreme, piattaforme autonome e sistemi che potrebbero essere impiegati per danneggiare i cavi. I timori si inseriscono in un contesto già segnato da diversi incidenti. Nello Stretto di Taiwan e nel Mar Baltico si sono verificati danneggiamenti ai cavi attribuiti dalle autorità a navi commerciali con legami cinesi o russi. Anche le attività delle navi specializzate nella posa e nella riparazione dei collegamenti sottomarini sono sotto osservazione: gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la possibilità che interventi di manutenzione possano essere sfruttati per raccogliere informazioni o installare dispositivi di sorveglianza.

La posta in gioco è rilevante per le grandi aziende tecnologiche, che controllano ormai oltre il 70% della capacità utilizzata dei cavi sottomarini e investono miliardi di dollari in nuove connessioni per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale. Questi investimenti, però, non eliminano la dipendenza da infrastrutture fisiche esposte a incidenti, interferenze e possibili azioni ostili. Un’interruzione prolungata potrebbe avere conseguenze ben più ampie del rallentamento di videochiamate e servizi di streaming. A rischio ci sarebbero i collegamenti tra i data center, le piattaforme cloud, le applicazioni di intelligenza artificiale e le reti utilizzate dalle istituzioni finanziarie. Washington sta rafforzando i controlli sulle autorizzazioni per i cavi sottomarini e punta a limitare il coinvolgimento di operatori e componenti cinesi nelle infrastrutture considerate sensibili.

Resta difficile, però, controllare ciò che accade a migliaia di metri di profondità e su rotte che attraversano uno degli spazi marittimi più vasti del pianeta. È proprio questa difficoltà a rendere la rete sottomarina un punto vulnerabile della competizione tra Stati Uniti e Cina: conoscere la posizione dei cavi e le caratteristiche dei fondali significa disporre di informazioni che, in caso di conflitto, potrebbero rivelarsi decisive.