L’Ucraina apre i trofei di guerra russi: 389 aziende estere chiedono i dati di TrophyLab

Quasi quattrocento imprese estere del settore della difesa hanno chiesto di accedere a TrophyLab, la piattaforma del ministero della Difesa ucraino che raccoglie dati tecnici e campioni di armi russe catturate sul campo. Il 15 ottobre Kiev ha annunciato di aver ricevuto oltre 650 domande di registrazione: 389 provengono da produttori stranieri di armamenti ed equipaggiamenti militari, mentre le rimanenti riguardano aziende locali, forze armate e istituzioni governative.

TrophyLab è un portale di ricerca che raccoglie documentazione ingegneristica, specifiche dei componenti, immagini e analisi su oltre 115 equipaggiamenti russi suddivisi in 79 categorie, basandosi su più di 225 studi completati. Il materiale viene fornito dalle Forze di Difesa, dall’Intelligence militare (GUR), dal Servizio di sicurezza (SBU) e da laboratori specializzati. Gli utenti autorizzati possono consultare i report online e richiedere campioni fisici o componenti per analisi indipendenti.

Il valore strategico della piattaforma risiede nei continui aggiornamenti che la Russia apporta a missili da crociera, vettori balistici, droni e sistemi di guerra elettronica. Tali modifiche intervengono sui sistemi di guida, sulle comunicazioni e sulla componentistica elettronica. Analizzare direttamente l’hardware catturato, anziché basarsi solo su report d’intelligence, permette di verificare l’efficacia dei sistemi di rilevamento e intercettazione occidentali e di sviluppare contromisure adeguate per radar, apparecchiature di guerra elettronica e tecnologie anti-drone.

La piattaforma risponde anche a esigenze di carattere industriale. Sanzioni ed esigenze operative hanno spinto la Russia ad adattare la produzione inserendo componenti reperibili sul mercato o soluzioni alternative. L’analisi dei sistemi recuperati consente di tracciare queste modifiche e individuare la provenienza delle componenti. Inoltre, la condivisione centralizzata dei dati evita duplicazioni, mettendo i risultati delle analisi a disposizione di una rete selezionata di specialisti invece di far esaminare lo stesso componente a più laboratori indipendenti.

L’interesse dei partner occidentali si inserisce nel contesto dell’accelerazione dei programmi di difesa aerea, guerra elettronica e contrasto ai droni basati sulle lezioni del conflitto in Ucraina. L’accesso a TrophyLab è soggetto a verifiche: ogni richiedente viene vagliato per escludere legami con la Russia, la presenza in liste di sanzioni o altre cause di ineleggibilità. L’iscrizione non è automatica e non garantisce il trasferimento di materiale fisico.

Il ministero della Difesa precisa che le 389 richieste rappresentano manifestazioni d’interesse e non contratti siglati o nuovi sistemi già sviluppati. La reale efficacia dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di abbreviare i tempi di sviluppo di nuove apparecchiature. Con il proseguire delle ostilità e l’introduzione di ulteriori modifiche agli armamenti da parte russa, la raccolta e condivisione dei dati tecnici si conferma una componente centrale sia della risposta militare ucraina, sia del supporto all’industria della difesa alleata.