Lotta alla flotta fantasma, Macron: “La Marine Nationale ha abbordato una petroliera”

Il presidente francese ha rivelato l'episodio su X: "Sospetti sul coinvolgimento in attività illecite di trasporto di carburante"

Emmanuel Macron

Ultimo aggiornamento 12 ottobre 2026 - 21:14

La Francia “è determinata a combattere” la cosiddetta flotta fantasma in tutto il mondo. L’ultimo aggiornamento a riguardo è arrivato il 12 ottobre direttamente dal presidente Emmanuel Macron, che ha confermato l’abbordaggio di una petroliera a sud dell’isola della Réunion, nell’Oceano Indiano.

Durante la mattina, ha scritto il presidente francese su X, “la Marine Nationale ha abbordato la nave DF Peak, sospettata di navigare sotto falsa bandiera e di essere coinvolta in attività illecite di trasporto di carburante”. L’episodio è accaduto a 450 miglia nautiche a sud di Réunion. “Questa operazione, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare, illustra la nostra determinazione a far rispettare la legalità e a contrastare ogni traffico illecito, ovunque esso avvenga”, ha aggiunto Macron. 

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