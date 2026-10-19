Marina e Fincantieri, via alla costruzione del settimo pattugliatore polivalente d’altura

Fincantieri ha celebrato l’avvio costruzione di un nuovo pattugliatore polivalente d’altura destinato alla Marina Militare. Completerà la classe di unità combattenti “Thaon de Revel” e, secondo le previsioni, verrà varato nel 2028. La consegna e l’ingresso ufficiale nella flotta, al termine del periodo di prove in porto e in mare, avverrà nel 2030.

La cerimonia si è tenuta a ottobre nello stabilimento di Riva Trigoso. A meno di un mese dalla consegna del “Domenico Millelire”, Marina e Fincantieri hanno intrapreso insieme un altro percorso. La nuova unità, la settima della classe “Thaon de Revel”, sarà lunga 143 metri e avrà un dislocamento di oltre 6.200 tonnellate. Come le gemelle, sarà interamente costruita, allestito e collaudata nel polo cantieristico del levante ligure. E, secondo la Forza armata, “sarà caratterizzata da un altissimo livello d’integrazione e delle più moderne tecnologie applicate in campo navale”. Comprese quelle di cyber-defence.

All’evento hanno preso parte sia i vertici del colosso della difesa sia della Marina Militare. Oltre a loro, presenti anche il capitano di vascello Daniele Sangermano, a capo della divisione di programma Multi Purpose Combat Ship di OCCAR-EA (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, Organizzazione Internazionale di Cooperazione per gli Armamenti che ne gestisce il contratto di acquisizione quale Contracting Authority), il comandante del Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali, capitano di vascello Gennaro Falcone, e il direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Genova, capitano di vascello Massimiliano Dorsaneo.